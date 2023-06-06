從國泰風波 看中西思想在港博弈

最近一段時間，香港連續出現了幾個熱點事件。表面看，它們相隔甚遠，似乎風馬牛不相及，不過如果認真追根尋底，答案卻又不那麼簡單。

近期3熱點事件 均反映缺信任

最新熱點是國泰航空空中服務員，涉嫌歧視操普通話不諳英語、不會說毛毯英文「blanket」的乘客，並與其他空中服務員一起嘲笑不懂英文和粵語的乘客。雖然國泰航空事後連發3封道歉信，並解僱涉事員工，特首李家超也對事件表示痛心，要求國泰航空不再發生類似情況，不過部分內地網民仍繼續表示不滿，事件的餘波仍在發酵。

另外兩個引人關注的熱點分別是：內地與香港商討器官移植互助引發的爭議，以及區議會改革爭議。從常理講，內地與香港器官移植互助，理應是一個對香港更為有利的安排，因為內地的器官移植市場大，流動性更強，更容易找到適配的器官，比香港過去僅僅依賴本地器官供求，顯然更有效率；不過，自去年底官員提出推進與內地器官移植互助機制後，香港至今取消捐贈器官登記的有效申請，較去年全年大增1.7倍，有民間組織稱，原因可能與移民潮和對內地器官捐贈不信任有關。

按區議會改革方案，新一屆區議會將改由直接或間接委任議員主導，只保留20%直選議席。李家超表示，整頓區議會組成，是要確保區議會「去政治化」，不過有立場傾向泛民主派人士擔憂，循委任途徑加入的議員，會否只會附和政府、阻撓民選議員問責於政府，改革方案會令市民失望。

須增對內地認同感 從根本解困

這3個熱點事件，分屬交通、醫療、政制等不同領域，跨度極大，特區政府到目前為止，大致是按照個別事件處理。不過，如果僅僅按照個別事件處理，而不是探究根源、採取一些長期治本措施的話，恐怕類似的事情以後還將陸續有來。

表面上看，國泰事件是涉嫌歧視內地乘客，可是如果問深一層，那些空中服務員為甚麼要歧視內地旅客？答案必然涉及到西方輿論、社會環境等，對部分人的長期熏陶和影響；從常理上而言，器官移植互助對香港有利，引起爭議大概率是政治原因，一些人取消捐贈器官登記，無非是想表達對內地與香港在器官移植合作的不滿，反映的是政治上對內地和中央政府的不認同、不信任；而區議會之所以有今天的改革，背景恰恰是因為上屆有大量區議員，將區議會當作了與政府鬥爭的政治工具，忘記了區議會本身的民生屬性。

所以，3個貌似不相干的個別事件，本質上卻在不認同內地、不信任中央政府領導的基礎上統一了起來，如果未來香港社會不在對內地和中央政府的認同感、接受性上下功夫，一時的處理不過是「頭痛醫頭腳痛醫腳」的應付，很難根本解決問題。

在中國歷史上，因為受不同族群統治和教化而發生民族認同問題並不鮮見，晚唐詩人司空圖就曾經寫過一首令人悲痛難忘的絕句《河湟有感》，形象地刻畫了因為戰亂分隔而造成的民族認同問題：「一自蕭關起戰塵，河湟隔斷異鄉春。漢兒盡作胡兒語，卻向城頭罵漢人。」

安史之亂時，捉襟見肘的唐王朝為了撲滅叛亂，調動鎮守邊關的朔方、安西軍急回內地，邊防空虛，吐蕃乘機於公元763年侵入大震關，取蘭州、秦州等地，河西、隴右（今甘肅、新疆一帶）地區均告失陷；又於公元790年，攻陷唐朝設立的北庭都護府，安西阻絕。

蕭關位處寧夏的固原，是防備西北游牧民族侵掠中原的重要關口，河湟指西北的湟水和黃河，涵蓋河西、隴右一帶。蕭關一陷，河西、隴右地區就與中原隔絕，生活在當地的漢人，也就為彼時強盛的吐蕃所統治。

時間有功 「漢兒」也可變「胡兒」

司空圖生於公元837年，卒於公元908年，他寫此詩時，吐蕃已經佔據了河西、隴右地區近百年，當地的漢人已經深受吐蕃文化影響，一定程度吐蕃化了，漢人的後代也已經不再會說漢語，只會講吐蕃話，其心理認同也不再是中原王朝，而是吐蕃了。

司空圖的短詩，給我們描繪了這樣一個悲哀現實：蕭關戰事一起，河西、隴右地區與中原斷絕，被吐蕃佔據，經過數十、上百年吐蕃文化對漢文化的壓制和教化，漢人的後代已經忘卻了自己的身份和祖宗，皈依了吐蕃文化，從一個血緣上的「漢兒」，變成了一個心理上認同吐蕃文化的「胡兒」，效忠的對象也從中原的唐王朝，改為吐蕃的王庭，在吐蕃與漢人的衝突中，他們選擇了效忠吐蕃，操着吐蕃語，向城頭怒罵血緣上的同胞「漢人」。

雖然司空圖詩中所展示的那個時代已經過去，但其中揭示的哲理卻歷久常新，「漢兒」向「胡兒」的轉化，說明人的觀念、思想，是可以被環境、主流文化所塑造的，傳承是可以改變的，幾十年、上百年的時間，足以把一個本應信奉漢文化的「漢兒」，塑造為一個信奉吐蕃文化的「胡兒」。想當然地認為，漢人後代「漢兒」就一定會熱烈接受漢文化，就會天然地抗拒吐蕃，不過是一廂情願的幻想。

爭取人心回歸 仍有漫漫長路

自1842年中英《南京條約》割讓香港、1898年英國向大清租借新界始，至1997年香港回歸祖國止，英國管治香港按時間最長的香港島算，超過150年，在這段漫長的時間裏，強勢的西方文化一直是香港的主流文化，在長期的西方文化教育、輿論的引導和環境的潛移默化下，部分港人的心理認同和內心的效忠對象都是英國，已經是香港的客觀現實。

1997年香港回歸祖國，形式上的回歸完成了，但是思想上的回歸卻很難一蹴而就。回顧回歸以來香港的歷次重大爭議，如果透過現象看本質的話，可以很容易發現，不管爭議的表面訴求是甚麼，其本質都不過是西方思想與中國思想的碰撞，是用西方思想抗拒內地影響和中央政府對香港的管治。

不是東風壓倒西風，就是西風壓倒東風，原則問題上從來沒有調和的餘地。香港社會只可能有一個主流思想，不是西方思想就是中國思想，理論上香港回歸應該包括形式上和思想上的回歸，現在形式上的回歸已經完成，思想上的回歸卻還有漫漫長路。特區政府不應該認為形式上回歸了，人心就會自然而然地回歸，歷史經驗告訴我們，不在教育、輿論、人才選拔等方面下深刻、細緻、持久的功夫，不改變西方文化、輿論仍然佔香港重要地位的現實，爭取人心回歸就只會停留在口號上。

▲ 本港形式上的回歸已經完成，思想上的回歸卻還有漫漫長路，不改變西方文化、輿論仍然佔香港重要地位的現實，爭取人心回歸就只會停留在口號上。（資料圖片）