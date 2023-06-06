速解決勞工短缺 免影響服務質素

輸入外勞這個課題，在近幾十年不斷重複出現，筆者讀大學時在中大崇基學院進行的畢業前通識教育研究題目，正是建造業輸入外勞的問題，當時我訪問了時任建造業總工會會長，想不到時至今日，香港又要再面對這個課題。

根據統計處的資料顯示，本港勞動人口由新冠疫情及社會事件前約400萬人，下跌至最近的377萬人，少了23萬人。無論從勞動人口數字，還是一些國家的移民數字，香港人口減少（特別是勞動人口）是不爭的事實。

技術上，香港迪士尼樂園也有輸入外勞，例如一些演藝人員，而當前本港最缺乏的，是運輸業的人手。有評論指，僱主可以透過加薪、改善待遇，以吸引新人入行，這點可以應用到其他任何行業，舉例說，如果當司機的收入比醫生更好，那麼香港的精英便大多當司機，而非如現在般，大多數成績好的學生都進了醫學院。如此看來，可以通過增加薪酬挽留人手麼？

運輸業回報不高 加薪空間少

以運輸業為例，有些人會選擇當Uber司機，Uber在香港有法律上的爭議，但用家覺得服務好、有人監察、車輛整潔，於是不少年輕人當Uber司機，而不當小巴、的士、巴士、旅遊巴司機；以現時的薪酬，不容易請人，巴士公司有良好的福利，尚算有點競爭性，但薪酬方面真的不容易克服。很多人不知道，運輸業的回報其實不高，以九巴為例，平均車資約是7.92元，港鐵則是7.91元，相比起餐廳、零售業，人均花費遠高於此，因此要增加運輸業的待遇不是不可以，但會令投資回報再下跌，變得更不吸引。

機場是另一個勞工短缺的重災區，其實在疫情前已有此情況，因為薪酬並非特別吸引，對很多人來說，上班路途也遙遠，有其他選擇的話，也不會到機場上班。話說回來，機管局現在有為機場員工提供飯堂、健身室甚至是託兒所，希望這些設施能吸引更多人到機場工作，無奈外面不少企業更進取，5天工作、不用輪班是基本盤，部分大型金融集團更可以在5天工作中，有兩天在家工作，相比起來，機場的工作又真的不太吸引。

機場服務成本增 礙港航運復常

近日我有幾次機會要到海外，機場內一些支援的員工，例如搬運行李車及行李的人員，大多上了年紀，對他們來說，可以賺取多一點收入，但這也帶來了穩憂，因為不久以後他們總會退下來，較年輕的人會到機場工作麼？會做搬運的工作麼？

當然，增加薪酬福利可能會吸引到一些人到機場工作，但買米要知米價，駕車的應該知道。現在洗車要百多二百元一次，每次約半小時，主要的成本是薪水，這些勞動力密集的工作也正在互相搶人才，大家不要忘記，航空業在疫情中受到重大打擊，在疫情前的回報率已不高，疫情期間香港的情況更加嚴重，因為之前有嚴苛的航班熔斷，復常需時，也需要資源。航空公司的最大成本是燃油，其次是薪酬，機場服務也是成本之一，例如搬運行李、飛機餐、飛機清潔等，當這些工作崗位要用更高的薪酬聘請時，成本會轉嫁到航空公司，於是又會拉低回報，減低了投資意慾。

我不是說不應該增加勞動工人的薪酬，市場會決定很多事情，也許政府可以介入，吸引更多人到機場工作，方法是提供宿舍給他們，特別是年輕人；其他行業也許會有微言，但航空業對香港的重要性，實在不容置疑。貨運方面，香港國際機場在2022年仍然是全球吞吐量最高的貨運機場，但在客運方面，香港機場在2019年是全球排名第四（以國際旅客計）的客運機場，在2022年卻十大不入；相反，杜拜、多哈、新加坡的國際旅客量，已恢復得七七八八，土耳其伊斯坦堡機場的客運量甚至比疫前更高，可見機場的競爭相當激烈。

新冠疫情令各國航空業大洗牌，情況對香港不利，直到今天，仍然有不少航空公司未恢復來往香港的航班，有更多航班來港，機票的成本便會降低，有利商務及消閒旅遊，否則國際性會議和展覽的舉辦方，也要考慮整體的成本；航班多了，時間的靈活性和成本也更具競爭性。

善用隔離營 安置部分員工外勞

據悉，特區政府擬對建造業、運輸業及航空業輸入外勞，他們會住在香港還是即日來回內地是關鍵，在這方面機場也許有點優勢，因為鄰近港珠澳大橋，較易即日來回內地，但也難免身心疲累，最好的莫如住在香港，疫情期間的隔離營是一個好的選址，特區政府也可以考慮局部開放這些住房予部分本地員工，或給予運輸公司、機場營運的公司一些優惠，令它們可以提供這些隔離營予員工，令這兩個勞工短缺最嚴重的行業得以紓緩。

無論是輸入外勞，還是以一些優惠吸引更多本地人才到缺人的重災行業，勞工短缺的問題要盡快解決，否則將影響相關的服務質素，大家也不想候車時間、在機場等候行李的時間，達到不能容忍的水平吧。

▲ 機場服務是航空公司的成本之一，若相關工作崗位要用更高薪酬聘請，成本會轉嫁到航空公司，不利本港航空業復甦。（資料圖片）