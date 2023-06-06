阿里騰訊等24企暑期實習 逾1400人報名

不少人希望畢業後可進入大公司工作，若在學期間能進入大企業實習，相信可為個人履歷加分不少。港府今年和阿里巴巴、騰訊等24間企業合作，在暑期提供逾320個實習職位，讓本港青年了解不同地方的職場文化。

今年復

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