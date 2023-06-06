阿里騰訊等24企暑期實習 逾1400人報名 政治版 2023/06/06 分享： 分享： 不少人希望畢業後可進入大公司工作，若在學期間能進入大企業實習，相信可為個人履歷加分不少。港府今年和阿里巴巴、騰訊等24間企業合作，在暑期提供逾320個實習職位，讓本港青年了解不同地方的職場文化。 今年復 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 載荷專家複選 逾10港人本周赴京 2023/06/05 載荷專家複選 逾10港人本周赴京 暑熱警告「彈出彈入」 議員籲彈性處理 2023/06/03 暑熱警告「彈出彈入」 議員籲彈性處理 劉業強續掌鄉議局 為北都出謀獻策 2023/06/02 劉業強續掌鄉議局 為北都出謀獻策 「神秘人物」訪立會 議員準時坐定定 2023/06/01 「神秘人物」訪立會 議員準時坐定定 「極端酷熱」首現 議員關注工友健康 2023/05/31 「極端酷熱」首現 議員關注工友健康 政治 實習 騰訊 阿里巴巴 疫情 香港 銀行 金融 行業 酒店