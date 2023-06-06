3月流量升至10億次 OpenAI網站排全球18 行政人員版 2023/06/06 分享： 分享： OpenAI所開發的ChatGPT，自去年登場後，一直受外界熱烈關注，除了用戶數量不斷上升，也帶動OpenAI的網站流量。根據最新數據，OpenAI的網站每月獨立流量，在3月已躍升至10億次，成為全球 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 高通峰會10月舉行 料發布Snapdragon 8 Gen 3 今日 高通峰會10月舉行 料發布Snapdragon 8 Gen 3 英偉達芯片第三頭馬車 認識DPU 2023/06/05 英偉達芯片第三頭馬車 認識DPU Google不再支援 初代Chromecast 2023/06/05 Google不再支援 初代Chromecast 微軟Bing Chat寬限制 用戶每日可300次對話 2023/06/05 微軟Bing Chat寬限制 用戶每日可300次對話 蘋果App Store 去年拒170萬份App申請 2023/06/02 蘋果App Store 去年拒170萬份App申請 科技行業 科研 創新科技及應用 人工智能 網上服務 網絡通訊 美國 社會民生