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高通峰會10月舉行 料發布Snapdragon 8 Gen 3

行政人員版 2023/06/06

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高通（Qualcomm）新一代處理器有望10月登場。高通宣布，將於10月24至26日舉辦Snapdragon Summit 2023技術峰會，地點與往年同樣選擇於夏威夷茂宜島。外界預料，屆時高通將發布

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欄名 : 科技新知

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