高通峰會10月舉行 料發布Snapdragon 8 Gen 3 行政人員版 2023/06/06 分享： 分享： 高通（Qualcomm）新一代處理器有望10月登場。高通宣布，將於10月24至26日舉辦Snapdragon Summit 2023技術峰會，地點與往年同樣選擇於夏威夷茂宜島。外界預料，屆時高通將發布 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 3月流量升至10億次 OpenAI網站排全球18 今日 3月流量升至10億次 OpenAI網站排全球18 英偉達芯片第三頭馬車 認識DPU 2023/06/05 英偉達芯片第三頭馬車 認識DPU Google不再支援 初代Chromecast 2023/06/05 Google不再支援 初代Chromecast 微軟Bing Chat寬限制 用戶每日可300次對話 2023/06/05 微軟Bing Chat寬限制 用戶每日可300次對話 蘋果App Store 去年拒170萬份App申請 2023/06/02 蘋果App Store 去年拒170萬份App申請 科技行業 科研 創新科技及應用 Qualcomm 高通（Qualcomm，美：QCOM） 處理器 夏威夷 商業