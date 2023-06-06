6款M.CELLARS獲法國AOC評級 性價比超高 惠康75折發售

鍾意飲酒嘅朋友有福喇！黛安聽聞，Meadows旗下紅白酒品牌M.CELLARS EXCLUSIVE SELECTION嘅6款美酒，如普羅旺斯海岸玫瑰葡萄酒（Cotes de Provence）、聖埃斯泰夫紅酒（St Estephe）等，除咗由法國製造外，更榮獲法國產地葡萄酒最高級別AOC（Appellation d'Origine Contrôlée）認證，當中4款酒類更分別獲得今年吉爾伯特及蓋拉德國際葡萄酒大賽嘅金獎或銀獎，質素可以媲美昂貴酒類品牌，如全球知名嘅法國波爾多5大名莊之一嘅拉菲酒莊。

最重要嘅係，即日起至6月22日，顧客可以75折買精選優質紅白餐酒，如果喺惠康買紅白餐酒滿$300，或去Market Place、3hreesixty或Oliver's買6支或以上紅白餐酒，更可享額外85折優惠。

另外，惠康正推出至Cool夏日派對，只要喺分店買常溫飲品或啤酒滿$100，即可獲$20票尾現金券，喺下次買常溫飲品或啤酒滿$100時可當現金券用。

本文轉載自《晴報》