年輕朋友與老細起衝突後，憤然劈炮，然後就沒有然後了。一直求職，卻沒回音。我問：「若時光倒流，會否辭職？」他說：「未必，老細衰，無理由最後我變成suffer那個。」看來，他有點開竅了，可惜時間回不了。

辭職最忌一時衝動，無預備、無本錢、無着落就劈炮，那不是「型」而是「笨」。見過劈炮後一直失業的人，往後的鬱鬱不得志，夠磨人的，為了當時一啖氣，輸掉自己的志氣，不值得。做得不爽想離開，當然可以，但必先預備好本錢，毫無本錢和本事的劈炮者，傷不到人卻傷到自己，公司不會因為一個人的悻然離去而搞到傷亡慘重。「另謀高就」這動作，必須在決定辭職前已有着落，否則，「另謀」到坐食山崩也未覓到「高就」。

我經常叫人，一入職就想像自己辭職那天的景象，即幻想一下某天無論甚麼原因，總之做得不爽了，你能否心平氣和而不失霸氣地遞上辭職信嗎？要做到這個境界，就要儲好經濟本錢和人脈本錢，足夠了，就能瀟灑地幾時想唔撈就唔撈。這個道理，要在甫入職時，就要明白，而且還要朝着這個目標努力，先苦後甜永遠好過先甜後苦。

美國內陸航空公司JetBlue，曾有空中服務員Steve Slater在即將起飛時，在機艙被麻煩女乘客喪罵，並用行李箱擊中頭部，Slater登時拿起咪高峰向所有乘客說：That's it！I am quitting！（我受夠了！我現在就不幹！）繼而拿起兩罐啤酒、啟動飛機上的緊急逃生滑梯就滑了下去。此事相當著名，公眾覺得他這樣劈炮唔撈很型，其面書當堂增逾兩萬粉絲。但這十五分鐘「網上英雄」最終要獨自承受後果，他被控對飛機造成金錢損害和航班延誤，遭判一年緩刑，並要向JetBlue賠償。

劈炮者或許以為那一刻很型，又或以為會引起公司一些騷動，但現實是，翌日太陽仍從東方升起，公司仍然運作如常，沒有劈炮者的存在，原來大家仍過得很好。