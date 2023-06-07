女性白帶分泌本屬正常生理現象，但過猶不及皆可導致下體不適。白帶猶如外生殖器天然屏障，抵抗感染，但若臟腑功能失衡，帶脈不固或受損，皆可致濕擾盆腔下焦，出現白帶量變，甚至衍生質變，如黃帶赤帶、青帶或氣味改變等情況。

人體正常水穀代謝在胸腔腹腔內的三焦通路完成，例如中焦脾氣散發精氣，下焦腎與膀胱氣化水液等，正常吸收水份及代謝營養，並將多餘水液排出。若臟腑脾腎不足，水液代謝失常，反而衍生水濕滯留，於四肢百骸中有形無形痰濕。若加諸奇經八脈任脈與帶脈，使之失固失約，無以約束水濕流行，致濕邪下擾外陰，產生白帶。若身體平素偏熱，更易化熱產生黃帶；若熱侵脈絡，出現帶血赤帶。

白帶既是外陰正常分泌，言帶下白帶病為白帶量變或質變病症。白帶病可單獨見白色分泌物明顯增多，內褲或外陰擦抹紙巾可見其蹤影。此外，亦可見黃赤青等顏色帶下。至於質變，或更清稀透明樣，或呈豆腐渣狀，色變赤黃青，並氣味腥穢，外陰痕癢難耐。所以中醫觀察帶下病以其量及色，與氣味痕癢等及其他體徵，歸納如白色或清水透明屬脾腎氣虛型、黃帶多屬濕熱型、青黃多為肝經濕熱型、赤色腎陰虧虛或濕熱等。

平常脾胃消化功能不足，中焦濕阻，更易衍生濕熱並下注盆腔誘病，或致帶下病纏擾難癒。慢性白色帶下病患者可配合食療改善病況，方用淮山1両、白朮5錢、蓮子5錢、製芡實3錢、生苡仁5錢、魚腥草乾品5錢、白米半碗、豬𦟌肉5両以及清水一公升，烹煮一小時後服用，一星期兩次。若帶下色赤或青色，或外陰疼痛發炎，建議作進一步西醫婦科宮頸檢查，鑑別發炎糜爛原因及致病原類別。

飲食亦須注意少吃生冷煎炸、冰凍甜飲，或過甜水果。平常注意充足休息，不穿過緊過焗衣物，勤換綿墊及保持外陰乾爽清潔。