兩大航空公司推機上免費Wi-Fi 上機前登記會員即可 副刊版 2023/06/07 分享： 分享： 人人機不離手的世代，在飛行期間完全斷網總會有點不慣。近日兩間航空公司阿聯酋航空及新加坡航空均升級機上Wi-Fi服務，乘客只需成為會員即可享用免費Wi-Fi，方便旅客即時通訊。 只需免費註冊成為阿聯酋航空 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 日本6月8日起暫停售 無記名Suica卡及PASMO卡 可買旅客版紅卡代替 2023/06/06 日本6月8日起暫停售 無記名Suica卡及PASMO卡 可買旅客版紅卡代替 暑假多班航班復飛 蘇梅峇里檳城多個旅遊熱點 2023/06/05 暑假多班航班復飛 蘇梅峇里檳城多個旅遊熱點 《哈利波特》展 12 月登陸澳門 率先公布6大主題區域 2023/06/03 《哈利波特》展 12 月登陸澳門 率先公布6大主題區域 東京皇宮酒店可持續住宿計劃 有機餐飲配特色水療 2023/06/01 東京皇宮酒店可持續住宿計劃 有機餐飲配特色水療 海洋公園免費入場Chill All Night 6月逢星期六回歸 2023/05/30 海洋公園免費入場Chill All Night 6月逢星期六回歸 航空 新加坡 阿聯酋 新加坡航空 阿聯酋航空 旅遊資訊