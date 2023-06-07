兩大航空公司推機上免費Wi-Fi 上機前登記會員即可

人人機不離手的世代，在飛行期間完全斷網總會有點不慣。近日兩間航空公司阿聯酋航空及新加坡航空均升級機上Wi-Fi服務，乘客只需成為會員即可享用免費Wi-Fi，方便旅客即時通訊。

只需免費註冊成為阿聯酋航空

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