創新創業價值反思 十大要素

YC中國創始人、前微軟全球執行副總裁及前百度總裁陸奇，在評核及挑選具投資項目時，非常注重商業計劃書能否從趨勢分析（特別是對趨勢變化轉折的解析）預判創新第二曲綫的機遇，以及通過顧問公司IDEO提出的「設計思考」（design thinking）創新思維框架，找到創新亮點（innovation sweet spot）。

（一）創新亮點

陸奇建議以同理心（empathy）進行用戶洞察，並堅信好的創新點子必須是市場痛點（夠痛）、核心競爭力（夠強）和價值規模（夠大）交集之處。

管理學大師Peter Drucker也認為，創新者必須通過技術評估和市場評估後，專注地立足於自身長處的目標市場（target market）或利基市場（niche market，又稱利益市場、小眾市場，是指已有市場絕對優勢的企業所忽略的某些細分市場）。

夠痛夠強夠大 找出創新亮點

（二）整體市場規模

關於市場評估，華為創始人任正非指出，開拓新市場一定要抓住主要痛點，以及痛點的相關方面，例如沒有被滿足的需求（unmet need）及潛在需求（latent need），無論對所在地的整體市場規模（total addressable market，TAM）還是全球格局大小，一定要有清晰的了解。

事實上，創新市場的規模評估（包括商機定義、基本數據及假設推算等）並不容易在初期精確完成，然而這卻是非常關鍵的一環，因為可以引領戰略方向的判斷，同時為下一步進行市場細分（market segmentation）從而選出目標市場（target segment或focus segment）提供重要基礎。

評估市場規模 選出目標市場關鍵

（三）市場細分

所謂市場細分，是把整體市場規模通過不同區分維度，例如不同需要的區別、地區、行業、應用、性別、收入水平等，劃分為若干細分市場，以便更深入了解潛在客戶的不同需求，並為下一步進行市場標的（targeting）做好準備，從而更精準地選出要聚焦投入的目標市場或利基市場（selecting a focus segment or a niche market）。

（四）市場標的

Peter Drucker認為，創新的焦點是市場，不是產品；企業的創新必須永遠以市場為標的焦點，特別是細分後通過市場標的選出之目標市場，按企業的核心競爭力（competitive strength）和市場吸引力（market attractiveness）作出戰略性選擇，從而選出目標市場。

（五）市場定位

市場定位（positioning）是在目標市場選出後，通過營銷組合（marketing mix）進行產品及服務設計（product）、推廣策略（promotion）、渠道安排（place）及定價（price）。相對於B2C（business to customer，企業對消費者）市場以廣告作宣傳，B2B（business to business，企業對企業）市場的品牌建設，更依賴業務代表的專業度（professionalism），因此筆者在原本營銷組合的「4P」上，多加了一個P，即People。

（六）價值主張

筆者在3M公司接受在職培訓時，公司簡單地指出價值主張（value proposition）有3個核心觀念：（1）價值主張的對象是客戶；（2）價值主張應強調客戶的好處（customer benefit），而非產品優勢或功能（product advantage）；（3）相對競品除了滿足客戶基本需求，也要帶來興奮點或驚喜。

（七）戰略分析

SWOT分析是一個協助思考全方位（內部和外部）戰略定位及方向的好框架，但要做到出色並不容易。

筆者有4點建議如下：（1）強項（strength）不要超過4項，而且必須按序排列；（2）弱項（weakness）不要多過強項；（3）機會（opportunity）有時候也可包含挑戰，有危也可能有機；（4）威脅（threat）通常要包含風險評估，例如供應鏈風險等。

（八）商業模式及執行規劃

在學術上，商業模式（business model）為多數人公認的定義是：「實現客戶價值最大化，能使企業運行的內外要素整合起來，形成高效率並有獨特核心競爭力的運行系統，通過提供產品和服務，達致持續贏利目標的業務設計方案。」

《開放創新》（Open Innovation）的作者Henry Chesbrough則指出，商業模式應具備7大基本要素：1、目標市場；2、價值主張；3、價值鏈；4、價值網；5、競爭戰略；6、交付機制；和7、成本／利潤模式。

優秀創新項目 兼具經濟社會效益

（九）團隊與文化

Peter Drucker指出，創新是經濟與社會活動雙重作用的結果，一個優秀的創新項目，不單要展現經濟價值，同時也能產生社會效益，因此專案團隊（team）及打造出來的組織文化（culture）非常重要，通過團隊共同擁抱的使命（mission）、願景（vision）和價值觀（values），將促使雙創項目更富有生命力。

（十）專業的展示

一個卓越的展示，除了要有優秀的內容外，一份專業的簡報文檔至關要緊；特別是文檔的嚴謹性，所有引用資料必須清楚標示來源，每頁都要有頁碼。

另外，在台上作路演或簡報演講時的專業度，更是關鍵所在，每頁簡報之間必須保持高度的邏輯關聯性（logic），同時要總結出整個專案的商業洞見（insight）及影響力的效果（impact）。

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▲ 創新是經濟與社會活動雙重作用的結果，一個優秀的創新項目，不單要展現經濟價值，同時也能夠產生社會效益。（資料圖片）