政總「擺檔」登記捐器官 盧寵茂撑場 政治版 2023/06/07 分享： 分享： 衞生署今日會到立法會「擺檔」，讓立法會議員即場登記器官捐贈。原來港府先行一步，於星期一中午在政府總部設下攤位，方便政府人員及公務員獻愛心，醫務衞生局昨日「打頭陣」，在局長盧寵茂帶領下前往撑場。 立會今設 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 阿里騰訊等24企暑期實習 逾1400人報名 2023/06/06 阿里騰訊等24企暑期實習 逾1400人報名 載荷專家複選 逾10港人本周赴京 2023/06/05 載荷專家複選 逾10港人本周赴京 暑熱警告「彈出彈入」 議員籲彈性處理 2023/06/03 暑熱警告「彈出彈入」 議員籲彈性處理 劉業強續掌鄉議局 為北都出謀獻策 2023/06/02 劉業強續掌鄉議局 為北都出謀獻策 「神秘人物」訪立會 議員準時坐定定 2023/06/01 「神秘人物」訪立會 議員準時坐定定 政治 器官捐贈 醫務衞生局 盧寵茂 立法會 民建聯 衞生署