  • 27°C
香港時間 : 2023607日 (週三) 02:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

政總「擺檔」登記捐器官 盧寵茂撑場

政治版 2023/06/07

分享：

分享：

衞生署今日會到立法會「擺檔」，讓立法會議員即場登記器官捐贈。原來港府先行一步，於星期一中午在政府總部設下攤位，方便政府人員及公務員獻愛心，醫務衞生局昨日「打頭陣」，在局長盧寵茂帶領下前往撑場。

立會今設

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

最新專欄文章 更多

阿里騰訊等24企暑期實習 逾1400人報名
2023/06/06
阿里騰訊等24企暑期實習 逾1400人報名
載荷專家複選 逾10港人本周赴京
2023/06/05
載荷專家複選 逾10港人本周赴京
暑熱警告「彈出彈入」 議員籲彈性處理
2023/06/03
暑熱警告「彈出彈入」 議員籲彈性處理
劉業強續掌鄉議局 為北都出謀獻策
2023/06/02
劉業強續掌鄉議局 為北都出謀獻策
「神秘人物」訪立會 議員準時坐定定
2023/06/01
「神秘人物」訪立會 議員準時坐定定
政治 器官捐贈 醫務衞生局 盧寵茂 立法會 民建聯 衞生署

上一篇文章

取消他人捐器官 特首：手法如顏色革命
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？