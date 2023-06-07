哈佛擬引入AI 批改學生功課 行政人員版 2023/06/07 分享： 分享： AI技術風靡全球，早前成為教育界最具爭議的話題。不過，也有大學教授決定善用工具，近日哈佛大學與網絡學習平台edX計算機科學課程教授David Malan表示，計劃引入AI來為學生批改功課，以及提供個性 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 微軟死機已恢復 疑黑客發動DDoS攻擊 今日 微軟死機已恢復 疑黑客發動DDoS攻擊 蘋果推MR眼鏡股價破頂 認識「混合實景」 2023/06/06 蘋果推MR眼鏡股價破頂 認識「混合實景」 高通峰會10月舉行 料發布Snapdragon 8 Gen 3 2023/06/06 高通峰會10月舉行 料發布Snapdragon 8 Gen 3 3月流量升至10億次 OpenAI網站排全球18 2023/06/06 3月流量升至10億次 OpenAI網站排全球18 英偉達芯片第三頭馬車 認識DPU 2023/06/05 英偉達芯片第三頭馬車 認識DPU 科研 科技行業 創新科技及應用 人工智能 哈佛大學 大學