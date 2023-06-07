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哈佛擬引入AI 批改學生功課

行政人員版 2023/06/07

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AI技術風靡全球，早前成為教育界最具爭議的話題。不過，也有大學教授決定善用工具，近日哈佛大學與網絡學習平台edX計算機科學課程教授David Malan表示，計劃引入AI來為學生批改功課，以及提供個性

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欄名 : 科技新知

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藉AI自動化偵測 企業抗黑客攻擊

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