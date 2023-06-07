微軟死機已恢復 疑黑客發動DDoS攻擊 行政人員版 2023/06/07 分享： 分享： 微軟（Microsoft）於香港時間昨（6日）凌晨約12時30分出現故障，多項服務未能使用，包括團隊協作平台Teams、電郵服務Outlook、雲端OneDrive等。路透社引述網絡追蹤網站數據指出， ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 哈佛擬引入AI 批改學生功課 今日 哈佛擬引入AI 批改學生功課 蘋果推MR眼鏡股價破頂 認識「混合實景」 2023/06/06 蘋果推MR眼鏡股價破頂 認識「混合實景」 高通峰會10月舉行 料發布Snapdragon 8 Gen 3 2023/06/06 高通峰會10月舉行 料發布Snapdragon 8 Gen 3 3月流量升至10億次 OpenAI網站排全球18 2023/06/06 3月流量升至10億次 OpenAI網站排全球18 英偉達芯片第三頭馬車 認識DPU 2023/06/05 英偉達芯片第三頭馬車 認識DPU 科技行業 Microsoft 微軟（Microsoft，美：MSFT） 黑客 社會民生 服務 雲端 DDoS 電郵服務 IT技術