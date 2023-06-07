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微軟死機已恢復 疑黑客發動DDoS攻擊

行政人員版 2023/06/07

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微軟（Microsoft）於香港時間昨（6日）凌晨約12時30分出現故障，多項服務未能使用，包括團隊協作平台Teams、電郵服務Outlook、雲端OneDrive等。路透社引述網絡追蹤網站數據指出，

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欄名 : 科技新知

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