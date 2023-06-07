滙豐╳惜食堂「豐膳蜜蜜餸」計劃 冀3年提供90萬份食物 支援獨居長者

唔少弱勢社群都需要大家關心，黛安知道，滙豐銀行慈善基金會同惜食堂合作，推出「豐膳蜜蜜餸」社區計劃，支援獨居長者，重建佢哋與社區嘅聯繫。項目包括喺相對低收入社區設置速凍餐自助提取機，方便基層人士領取速凍餐，冀3年內提供約90萬份食物。

呢個項目係基金與惜食堂展開為期3年膳食支援計劃嘅一部分，基金會撥款1億元支援本港弱勢社群，包括「豐膳蜜蜜餸」社區計劃，及將惜食堂速凍餐產能增加6成。香港上海滙豐銀行有限公司兼滙豐銀行慈善基金主席王冬勝話，食品及生活用品價格不斷上升，直接加重低收入地區長者嘅負擔，或影響佢哋嘅身心健康。今次與惜食堂合作，建立長者友善社區，希望令獨居長者感受到社區關愛，以正面樂觀嘅心態安享晚年。

首階段，速凍餐自助提取機將設於觀塘、葵青及深水埗區內3個公共屋邨，估計3區共有逾500名獨居長者居住，當中包括隱蔽長者，佢哋可以喺速凍餐自助提取機或透過外展服務領取速凍餐。此外，包括滙豐義工，項目將動員400名義工，定期探訪獨居長者，為佢哋送上飯餐及關懷。

本文轉載自《晴報》

▲ 王冬勝博士向參加是次計劃的長者示範如何使用速凍餐自助提取機