全港首創建造業STEAM體驗展館　4大展區培育未來建造業科技專才

近年隨着政府着手興建多個大型基建項目，建造業發展蓬勃，對於人才需求大增，特別建造科技。從安全智慧工地系統（Smart Site Safety System）、數碼分身（Digital Twin）及信息模擬技術（BIM），建造業現時亦採用各種數碼化科技提升生產效率及工地安全。廿一世紀人才培育尤為重視STEAM教育元素，致力培育年輕一代的創造、解難等多元化能力。建造業作為支持香港經濟發展的重要支柱之一，建造業議會亦致力為建造業培育創新專業專才。為了更有效引發年輕一代對建造業的興趣，議會特別選址建造業零碳天地（零碳天地），首創以建造業為主題的STEAM互動空間（STEAM Lab），透過4大展區向下一代展示建造業的不同職業崗位及最新創科發展。

STEAM Lab在今日（6月7日）正式開幕，邀請了教育局總課程發展主任（科技教育）連庭傑、建造業議會主席何安誠工程師、立法會議員朱國強校長、零碳天地管理委員會主席符展成擔任主禮嘉賓。建造業議會主席何安誠工程師於開幕致辭時表示：「隨着不斷湧現創新建造項目，建造業需要有更高水平的科技及技術支援。STEAM教育對於培養未來建造科技人才日益重要，歡迎各小學、中學、大專院校、教學團體及公眾蒞臨參觀。」

▲ 建造業議會主席何安誠工程師致歡迎辭。

▲ 教育局總課程發展主任（科技教育）連庭傑致開幕辭。

▲ STEAM Lab開幕儀式邀請了教育局總課程發展主任（科技教育）連庭傑（右二）、建造業議會主席何安誠工程師（左二）、零碳天地管理委員會主席符展成（右一）及立法會議員朱國強校長（左一）擔任主禮嘉賓。

開幕儀式上更安排了香港培道小學、潮州會館中學以及佛教黃允畋中學分享參與STEAM比賽的經歷，展示了香港學生在編程、人工智能等科技上的潛力和創意思維。香港培道小學的學生在編程比賽中體現到團隊合作的重要性，期望升上中學後能繼續投入STEAM學習。佛教黃允畋中學則屢次代表香港參加創意思維比賽，更遠赴美國參加國際賽，她們因應比賽主題設計一段話劇，並製作不同的機械人構件配合演出，將STEAM的各個元素充分結合。潮州會館中學介紹了他們獲得多個獎項的人工智能管弦樂隊機械人，學生指機械人應用各種編程設計的技巧，結合鏡頭捕捉人體動作，讓用家學習管弦樂指揮及進行音樂治療。

▲ 在開幕典禮上，同學向嘉賓介紹其STEAM項目。

▲ 主禮嘉賓與一眾學生、老師合照。

建造科技人才需求增 STEAM體驗館培養學生興趣



近年，本港建造業界在發展建造科技、應對全球氣候變化，以及達致「碳中和」目標不斷努力。「建造業作為一個重要的能源消費和排放行業，實現碳中和對於促進建造業可持續發展和保護環境極具意義，可持續建築更是其中一個全球性核心議題。」符展成在接受訪問時更表示，建造業藉着各種創新技術來建設可持續建築，例如裝配式設計（DfMA）和BIM等，因此建造業需要有更高水平的科技及技術支援，而STEAM教育對培育未來建造科技人才日益重要。

▲ 零碳天地管理委員會主席符展成

STEAM教育是結合科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）、藝術（Arts）和數學（Mathematics）的跨學科教育，能提升學生於各領域的綜合能力，包括創造、解難及團隊合作等，有助啟發下一代跨學科思考及培育未來關鍵技能。為培育年青一代對建造業的興趣，零碳天地設立全港首個以建造業為主題的STEAM體驗展館STEAM Lab，以生動有趣的角度及多元化STEAM體驗遊戲加強下一代對建造行業各職業崗位的認知，助他們了解業內最新發展，從而幫助學生制定未來生涯規劃，掌握未來升學就業道路的發展。



4大展區 雙向互動教學



STEAM Lab由4大展區組成，包括裝備地帶、創意地帶、互動地帶和機動地帶，為培育未來有潛質的建造科技專才提供一個嶄新互動的教育平台，從小培養相關興趣。

▲ 一眾嘉賓在開幕儀式後，參觀STEAM Lab。

裝備地帶展示了建造業不同職業所需的裝備及職責，包括測量師、建築師、工程師等，透過分組互動讓參加者了解建造業的不同職業崗位；創意地帶展示了各類嶄新可持續建材、有效提升工程效能的科技，讓參加者體驗到建造業如何以科技和創新達致「碳中和」；互動地帶則展示零碳天地BIM效果，向參加者展示園區內綠色建築設計，以及業界近年常用的BIM如何管理建築項目資訊；機動地帶則模擬小小建造工地，讓參加者認識不同的工程車，及使用最新的機械臂裝置參與場景模擬機械體驗。

▲ 在裝備地帶中，參加者將擔任行業專業人士，以小組形式進行互動遊戲，一同完成指定角色的任務，體驗各個職業的日常工作。

▲ 在創意地帶中，導賞員將帶領參加者了解嶄新的環保建造材料，包括3D打印混凝土、雞蛋殼飾磚等。

▲ 在互動地帶中，參加者可以一睹建築信息模擬技術應用效果及了解零碳天地的零碳設計概念。

▲ 在機動地帶中，參加者可嘗試控制各款工程車以完成遊戲，並配合展區最新的機械臂裝置，投身場景模擬機械體驗。

作為全港首個以建造業為主題的STEAM互動空間，展區設計充份體現科學、科技、工程、藝術和數學的融合，讓公眾進一步了解建造行業的專業技能及知識。STEAM Lab選址的零碳天地更是全港首個零碳建築，展現了低碳建築設計和技術充份融入了環保的概念。受訪嘉賓期望新展區的成立可培育新一代對建造業的認識及興趣，寓遊戲於學習，共同為香港建設更美好的未來。



（特約）