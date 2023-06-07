全港首創建造業STEAM體驗展館　4大展區培育未來建造業科技專才

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近年隨着政府着手興建多個大型基建項目，建造業發展蓬勃，對於人才需求大增，特別建造科技。從安全智慧工地系統（Smart Site Safety System）、數碼分身（Digital Twin）及信息模擬技術（BIM），建造業現時亦採用各種數碼化科技提升生產效率及工地安全。廿一世紀人才培育尤為重視STEAM教育元素，致力培育年輕一代的創造、解難等多元化能力。建造業作為支持香港經濟發展的重要支柱之一，建造業議會亦致力為建造業培育創新專業專才。為了更有效引發年輕一代對建造業的興趣，議會特別選址建造業零碳天地（零碳天地），首創以建造業為主題的STEAM互動空間（STEAM Lab），透過4大展區向下一代展示建造業的不同職業崗位及最新創科發展。
STEAM Lab在今日（6月7日）正式開幕，邀請了教育局總課程發展主任（科技教育）連庭傑、建造業議會主席何安誠工程師、立法會議員朱國強校長、零碳天地管理委員會主席符展成擔任主禮嘉賓。建造業議會主席何安誠工程師於開幕致辭時表示：「隨着不斷湧現創新建造項目，建造業需要有更高水平的科技及技術支援。STEAM教育對於培養未來建造科技人才日益重要，歡迎各小學、中學、大專院校、教學團體及公眾蒞臨參觀。」
開幕儀式上更安排了香港培道小學、潮州會館中學以及佛教黃允畋中學分享參與STEAM比賽的經歷，展示了香港學生在編程、人工智能等科技上的潛力和創意思維。香港培道小學的學生在編程比賽中體現到團隊合作的重要性，期望升上中學後能繼續投入STEAM學習。佛教黃允畋中學則屢次代表香港參加創意思維比賽，更遠赴美國參加國際賽，她們因應比賽主題設計一段話劇，並製作不同的機械人構件配合演出，將STEAM的各個元素充分結合。潮州會館中學介紹了他們獲得多個獎項的人工智能管弦樂隊機械人，學生指機械人應用各種編程設計的技巧，結合鏡頭捕捉人體動作，讓用家學習管弦樂指揮及進行音樂治療。
建造科技人才需求增 STEAM體驗館培養學生興趣
近年，本港建造業界在發展建造科技、應對全球氣候變化，以及達致「碳中和」目標不斷努力。「建造業作為一個重要的能源消費和排放行業，實現碳中和對於促進建造業可持續發展和保護環境極具意義，可持續建築更是其中一個全球性核心議題。」符展成在接受訪問時更表示，建造業藉着各種創新技術來建設可持續建築，例如裝配式設計（DfMA）和BIM等，因此建造業需要有更高水平的科技及技術支援，而STEAM教育對培育未來建造科技人才日益重要。
STEAM教育是結合科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）、藝術（Arts）和數學（Mathematics）的跨學科教育，能提升學生於各領域的綜合能力，包括創造、解難及團隊合作等，有助啟發下一代跨學科思考及培育未來關鍵技能。為培育年青一代對建造業的興趣，零碳天地設立全港首個以建造業為主題的STEAM體驗展館STEAM Lab，以生動有趣的角度及多元化STEAM體驗遊戲加強下一代對建造行業各職業崗位的認知，助他們了解業內最新發展，從而幫助學生制定未來生涯規劃，掌握未來升學就業道路的發展。
4大展區 雙向互動教學
STEAM Lab由4大展區組成，包括裝備地帶、創意地帶、互動地帶和機動地帶，為培育未來有潛質的建造科技專才提供一個嶄新互動的教育平台，從小培養相關興趣。
裝備地帶展示了建造業不同職業所需的裝備及職責，包括測量師、建築師、工程師等，透過分組互動讓參加者了解建造業的不同職業崗位；創意地帶展示了各類嶄新可持續建材、有效提升工程效能的科技，讓參加者體驗到建造業如何以科技和創新達致「碳中和」；互動地帶則展示零碳天地BIM效果，向參加者展示園區內綠色建築設計，以及業界近年常用的BIM如何管理建築項目資訊；機動地帶則模擬小小建造工地，讓參加者認識不同的工程車，及使用最新的機械臂裝置參與場景模擬機械體驗。
作為全港首個以建造業為主題的STEAM互動空間，展區設計充份體現科學、科技、工程、藝術和數學的融合，讓公眾進一步了解建造行業的專業技能及知識。STEAM Lab選址的零碳天地更是全港首個零碳建築，展現了低碳建築設計和技術充份融入了環保的概念。受訪嘉賓期望新展區的成立可培育新一代對建造業的認識及興趣，寓遊戲於學習，共同為香港建設更美好的未來。
（特約）