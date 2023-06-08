一人的不幸能為多人帶來畢生幸福。

這樣的例子不多，器官捐贈正是表表者。好友年輕時因工傷而染上丙型肝炎（Hepatitis C），雖然十年前丙肝已被治癒，但多年炎症已形成肝硬化，更演變成肝癌，總算能及早醫治，可惜肝功能仍日漸失守，慢慢步入肝衰竭這死亡終局。幸而得到屍肝移植，今天他判若兩人，圓臉孔、肥肚腩加上燦爛笑容，真難想像他曾命懸一綫。

這就是器官移植奇妙之處，少見情況下，能憑一人的決定而改變另一生命，在素未謀面全無關係下，只憑一顆義心、一次登記，把死後器官獻上，世上另一角落便有不知名的受惠者因此而重獲新生。器官捐贈本來就是無國界奉獻，惟限於器官保存時間有限，捐贈者跟受惠者不能相隔越洋距離。

香港現今輪候腎臟移植有二四三三人、輪候心臟移植有八○人，而眼角膜移植隊伍也有三七○人，可惜去年成功捐贈者只有二十九人。這供不應求的情況已延續多年，政府也苦無他法，跟中國內地把越境器官捐贈恒常化，明顯是最佳解決方法之一，惟有壞心眼人士顛倒是非，借題發揮慫恿他人退出中央器官捐贈登記名冊，更有不知就裏者從未登記也學人退出。但這傻事卻提醒醫生，年輕時在加拿大早已登記當捐贈者，惟回港多年仍未把登記改回香港，今天正好是行動時候。

愛心無限大，器官無國界。

編按：【按此】可連結衞生署器官捐贈網頁。