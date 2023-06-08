一個城市想推廣運動，有很多方法，若年年都是「全民運動日」那類腔調，參與人數會有幾大機會可突破呢？我先假設，一個城市想鼓勵市民多點運動，背後的團隊是真心想市民健康一點，並以每年增加成效為目標；若這個假設是錯的話，那背後的團隊就是抱着「年年做番啲嘢當交咗功課」就算，那當然就不會在意成效如何、有否比去年的人數和參與度更佳，甚至千祈不要提甚麼成效、ROI（Return On Investment）、KPI（Key Performance Indicators），皆因沒有指標顯示成效、有否進步，那就不用思量如何進步。我選擇相信，優質城市背後的領導團隊，不會這樣。

好像新加坡，為了鼓勵市民多點運動，已用到科技去做，而非叫人一年只得那麼一兩日去做運動。亞洲Smart Country，她真正做到。她如何運用科技去推廣運動呢？獅城政府推出了一個「National Steps Challenge」應用程式，只要把它加進能測量心跳的手錶上，就可藉着每天運動賺取積分。市民可透過進行不同難度的運動賺取積分，積分可用來換取商用消費券。

為了鼓勵參與，除提供七季運動形式外，還有不同運動主題（Thematic Challenge），甚至找來專業健身教練拍片教市民跳拉丁Pop、Hip Hop、健身舞、Pilates等，由步行到跳跳紮的心肺運動全都有齊，那些挑戰非常好玩，而且是日日要你做，運動愈多，積分愈多。挑戰完七季的運動，她就開始要你睡得好，因為有個Sleep Challenge。結果，真的做到全民動起來，八成二參與者每天運動時間長了，七成四的人每天已達足夠運動量。

政府有這樣的Smart諗頭，為市民設計了很全面而可持續的well-being program，我相信獅城市民身心應該幾健康。