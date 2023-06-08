teamLab 7月登陸香港MegaBox 6大打卡位+早鳥門票即日開售 副刊版 2023/06/08 分享： 分享： 由國際知名藝術團隊teamLab打造的《富衛保險10周年呈獻「teamLab共創！未來園」》，即將登陸香港，將於今年7月9日至2024年1月14日於九龍灣MegaBox舉行，創作團隊於逾萬呎空間內，精 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 兩大航空公司推機上免費Wi-Fi 上機前登記會員即可 2023/06/07 兩大航空公司推機上免費Wi-Fi 上機前登記會員即可 日本6月8日起暫停售 無記名Suica卡及PASMO卡 可買旅客版紅卡代替 2023/06/06 日本6月8日起暫停售 無記名Suica卡及PASMO卡 可買旅客版紅卡代替 暑假多班航班復飛 蘇梅峇里檳城多個旅遊熱點 2023/06/05 暑假多班航班復飛 蘇梅峇里檳城多個旅遊熱點 《哈利波特》展 12 月登陸澳門 率先公布6大主題區域 2023/06/03 《哈利波特》展 12 月登陸澳門 率先公布6大主題區域 東京皇宮酒店可持續住宿計劃 有機餐飲配特色水療 2023/06/01 東京皇宮酒店可持續住宿計劃 有機餐飲配特色水療 香港 展覽 門票 九龍灣 MegaBox 富衛保險 MAX teamLab