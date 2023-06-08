teamLab 7月登陸香港MegaBox 6大打卡位+早鳥門票即日開售

由國際知名藝術團隊teamLab打造的《富衛保險10周年呈獻「teamLab共創！未來園」》，即將登陸香港，將於今年7月9日至2024年1月14日於九龍灣MegaBox舉行，創作團隊於逾萬呎空間內，精

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