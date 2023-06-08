愛國愛港社團 應加強自我更新

愛國愛港社團的龍頭和旗艦組織「香港友好協進會」，今天將舉行成立34周年暨第九屆董事會的就職典禮，全國政協副主席咸輝專程由京來港出席慶典。

香港友好協進會是由港區全國政協委員、港區全國人大代表、中華海外聯誼會港區理事為主體的社團，新一屆會長將由全國政協常委譚錦球擔任。筆者注意到，慶典的邀請函是由香港友好協進會和中華海外聯誼會共同發出的，除了副國級的咸輝親臨典禮外，全國政協常委、港澳台僑委員會主任劉賜貴亦有出席，全國人大、全國政協、中央統戰部等都有相關部門負責人來港出席。

最近筆者非常忙碌，經常應邀出席愛國愛港社團的各種慶祝活動。本港一些社團組織陸續換屆，許多「新面孔」在社團組織裏擔綱，體現出自我更新的新氣象。

香港是一個移民城市，在開埠以來的百餘年間，來自各地的人們滙聚香港。所謂「在家靠父母，出門靠朋友」，人們或以地域、或以行業為界，成立了諸多社團組織，大家抱團取暖，相互幫助；如今，香港社團組織已經超過5萬個，位居全球社團組織最密的主要城市之一。

社團組織如同香港社會的細胞，細胞有活力，則身體健康，細胞活力不足，則身體虛弱；而在不同的歷史時期，身體對細胞的需求是不一樣的。

今日的香港，已實現了由亂到治，正處於由治及興的新階段。香港社會實質上已走在轉型發展的路上，2014年非法「佔中」以來的「泛政治化」、逾3年疫情期間的停滯不前，都已成為往事，香港已經轉向繁榮發展之路。在這個歷史轉折的時刻，香港的愛國愛港社團組織應加強自我更新，積極求變，為香港之興提供強勁動能。

貼心貼地 致力服務基層市民

香港有個「廣西防城港市同鄉聯誼會」，筆者因為去年11月向該會200多位鄉親們宣講中共二十大精神，而結識了他們。這個同鄉社團主要活躍在新界地區，在其會長、廣西政協常委劉娟的帶領下，在第五波疫情爆發時，第一時間向10,000多戶鄉親郵寄派發了防疫物資；在全港物流因疫情停擺時，他們在沙田、大埔設立了「香港廣西新界東北服務中心」，為16,000多個會員提供不同類型的支援；他們還成立「抗疫志願者服務隊」，組建「愛心車隊」，由志願者駕車精準上門派送物資，解鄉親燃眉之急。

防城港市同鄉聯誼會能做到如此迅速、精準地服務市民，緣於平日裏「功課」做得好。該社團形成了「下沉基層＋緊密聯繫＋精準服務」的工作模式，對在港同鄉的情況瞭如指掌，現在他們在港擁有3級樁腳隊伍和近百個微信群，與鄉親建立起直接緊密聯繫。

「服務市民」不是一句空洞口號，背後需要做很多基礎性工作，首先要知曉服務的對象在哪裏、他們有甚麼急難愁困的事情、怎樣和他們聯繫。過往，在「泛政治化」的背景下，部分社團「重政治，輕服務」，或者把「服務市民」當作一張「政治牌」來打；也有一些社團的負責人，熱衷到處趕場子、發照片給領導和朋友圈，喜歡拋頭露面，而無暇聯繫基層市民，這些都屬於「功能錯位」。

當下，香港多年來積累的深層次矛盾急需化解，例如住房難、就業難、創業難等。特區政府有心有力改善民生，隨着「行政主導」落到實處，改善民生的各種掣肘因素也已消失，改善民生的最好時機已經來臨，香港的愛國愛港社團應強化服務市民的功能，從一點一滴的小事做起，把服務市民的功課做足、做實。

在香港社團組織當中，同鄉會佔了較大比例，是連結香港與內地的重要橋樑；一個同鄉會就是一座橋，為香港融入國家發展大局提供了有利條件。

香港回歸祖國近26年來，人們漸漸形成了兩個共識：祖國永遠是香港的堅強後盾，內地是香港經濟最大的支撑。因此，融入國家發展大局，不能單單看作是國家需要香港，更是香港需要國家；不能以「完成國家任務」的心態對待，而應以「為了香港發展」的心態對待。對於同鄉會來說，推進家鄉與香港的合作，既可以造福鄉梓，又有利於香港繁榮，何樂而不為呢？

搭橋鋪路 融入國家發展大局

當下的關鍵是，需要找準各地與香港合作的「共振點」和「興奮點」。同鄉會既知港情，又知鄉情，應該沉下身子，聚焦「高質量發展」和「高水平開放」兩大課題，認真調查研究，成為家鄉政府在香港的「瞭望站」、港企外企進入內地的「聯絡員」，為推進家鄉與香港的合作出謀劃策、穿針引綫。總之，同鄉會不能滿足於「守望相助」、「親情互助」，現時本港社會一心一意謀發展，同鄉會應強化服務經濟的功能。

同鄉會強化服務經濟的功能，需要不斷提升自身素養，例如應吸納大批年輕、懂經濟、能參政議政、有海外學習工作經歷的人士加入；又例如，同鄉會應善用社團組織的身份，與各類專業性社團多溝通交流，學習基本的專業知識，掌握最新經濟動態。同鄉會還應確定一個目標：成為家鄉與香港之間合作的優秀「聯絡員」，為香港融入國家發展大局作貢獻。

專業優勢 助港增國際競爭力

在香港社團組織當中，專業社團佔比最大，影響力也最大，覆蓋了工商、貿易、金融、法律等幾乎所有行業；特別是近年日漸活躍的在港校友會，吸引遍及全港的老中青校友。

以筆者擔任會長的復旦大學香港校友會為例，有醫學分會、新聞學院、法學院、管理學院等校友聯絡處，在港校友已有1,200多人，每年以新增50多位校友的速度在擴展。他們早前舉行了聲勢浩大的「校友節」，連母校黨委書記裘新也來港出席，與校友見面。

香港這樣一個細小的經濟體，能夠在國際上擁有較高地位，得益於香港獨特的優勢。這些優勢可以分為兩類，一類是「天然優勢」，例如香港作為中國與世界之間「連接器」的角色；另一類是「自造優勢」，例如香港「自由港」的一流營商環境。「天然優勢」雖不可改，「自造優勢」卻可做大，在做大「自造優勢」的過程中，專業社團可發揮更大作用。

廣納人才 強化服務經濟功能

如何把香港的科研優勢轉化為產業優勢？這是一個很大的課題，特區政府致力攻克這一課題。香港許多專業社團在全球擁有廣泛資源，信息靈敏、人才富集，與海內外企業交流協作比較深入，如果在這方面用心用力，定能找到一些管用的辦法。

還有，香港如何打造全球財富管理中心？今年以來，由於美國和瑞士銀行的「暴雷」，大量資金流向香港和新加坡，有分析人士指出，流向新加坡的資金多於香港，說明香港是資金的「避風港」，但與新加坡相比還有一定差距。香港打造全球財富管理中心，還須付出更多努力，相關專業社團應向特區政府多提良策。

用情用心 加快促進人心回歸

香港的5萬多個社團組織，如同毛細血管一樣，延伸到香港社會的各個區域，聯繫着社會各階層的人們。社團組織自我更新，還應發揮一個重要功能：促進人心回歸，推動社會和諧。

過往，香港社會撕裂的原因很多，但最根本的是人心回歸沒有完成，一些人從心底裏沒有認同香港是中國的一部分，把「內地人」等同於「中國人」，把「香港人」等同於「世界公民」；歧視內地人、對抗中央的現象，在香港各個階層都有。

香港被英國統治了150多年，一些人對內地產生生疏感、甚至排斥感，這些心理都是正常的，人心回歸並非一朝一夕之事；但這個事情必須做，不能迴避、不能耽誤，社團組織在這方面可以發揮重要作用。

愛國愛港社團可創造機會，促使港人全面客觀地認識內地。過往反中亂港勢力把內地描繪得一無是處，那是嚴重違反常識的，卻有人相信；所謂「百聞不如一見」，本港的社團組織可以提供平台，組織大家多到內地看看，親身感受內地的發展變化，讓事實來說話。

愛國愛港社團可組織活動，促使港人反思香港「醜陋的一面」。香港是一個現代、文明的城市，具有很強的包容性，現在卻經常表現出狹隘、傲慢的一面，例如早前出現的國泰航空空中服務人員歧視內地乘客一事，令人不可接受。社團組織可以透過一些活動，促使人們反思：「獅子山精神」還在嗎？香港這樣一個國際大都市，應具備甚麼樣的氣度和胸懷？

香港友好協進會換屆了，本港其他愛國社團也將「改朝換代」。一個時代有一個時代的命題，一代人有一代人的責任，先賢們已為香港、為國家作出了自己應有的貢獻；如今在香港由治及興的新階段，愛國愛港社團應敏銳地意識到，是推進自我更新的時候了！

▲ 香港如今已實現了由亂到治，正處於由治及興的新階段，愛國愛港社團組織應加強自我更新，積極求變，為香港之興提供強勁動能。圖為由26個省級同鄉社團聯合舉辦的「家鄉市集嘉年華」。（中通社資料圖片）