  • 28°C
香港時間 : 2023608日 (週四) 02:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

卡巴斯基推檢測工具 查iPhone有否中木馬

行政人員版 2023/06/08

分享：

分享：

防毒軟件開發商卡巴斯基（Kaspersky）早前發現，蘋果（Apple）iPhone的iOS 15.7及此前版本存在漏洞，黑客可通過iMessage傳播木馬程式Triangulation。為減低個人資

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

歐盟打擊虛假信息 促科企標記AI生成內容
今日
歐盟打擊虛假信息 促科企標記AI生成內容
蘋果推MR眼鏡股價破頂 認識「混合實景」
2023/06/07
蘋果推MR眼鏡股價破頂 認識「混合實景」
微軟死機已恢復 疑黑客發動DDoS攻擊
2023/06/07
微軟死機已恢復 疑黑客發動DDoS攻擊
哈佛擬引入AI 批改學生功課
2023/06/07
哈佛擬引入AI 批改學生功課
高通峰會10月舉行 料發布Snapdragon 8 Gen 3
2023/06/06
高通峰會10月舉行 料發布Snapdragon 8 Gen 3
科技行業 創新科技及應用 黑客 軟件 Apple iPhone iOS 社會民生

上一篇文章

歐盟打擊虛假信息 促科企標記AI生成內容
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？