卡巴斯基推檢測工具 查iPhone有否中木馬 行政人員版 2023/06/08 分享： 分享： 防毒軟件開發商卡巴斯基（Kaspersky）早前發現，蘋果（Apple）iPhone的iOS 15.7及此前版本存在漏洞，黑客可通過iMessage傳播木馬程式Triangulation。為減低個人資 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 歐盟打擊虛假信息 促科企標記AI生成內容 今日 歐盟打擊虛假信息 促科企標記AI生成內容 蘋果推MR眼鏡股價破頂 認識「混合實景」 2023/06/07 蘋果推MR眼鏡股價破頂 認識「混合實景」 微軟死機已恢復 疑黑客發動DDoS攻擊 2023/06/07 微軟死機已恢復 疑黑客發動DDoS攻擊 哈佛擬引入AI 批改學生功課 2023/06/07 哈佛擬引入AI 批改學生功課 高通峰會10月舉行 料發布Snapdragon 8 Gen 3 2023/06/06 高通峰會10月舉行 料發布Snapdragon 8 Gen 3 科技行業 創新科技及應用 黑客 軟件 Apple iPhone iOS 社會民生