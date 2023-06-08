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張宇人登記捐器官 「我個腎仍好勁」

政治版 2023/06/08

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衞生署登記器官捐贈攤位昨進駐立法會，場面未如捐血時熱鬧，單計開場合照，89位議員僅28人到場，當中更有議員重複登記，以表支持；亦有人是徵得父母同意後首次登記。

鄧家彪重複登記表支持

重複登記的是工聯會鄧家

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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