張宇人登記捐器官 「我個腎仍好勁」 政治版 2023/06/08 分享： 分享： 衞生署登記器官捐贈攤位昨進駐立法會，場面未如捐血時熱鬧，單計開場合照，89位議員僅28人到場，當中更有議員重複登記，以表支持；亦有人是徵得父母同意後首次登記。 鄧家彪重複登記表支持 重複登記的是工聯會鄧家 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 政總「擺檔」登記捐器官 盧寵茂撑場 2023/06/07 政總「擺檔」登記捐器官 盧寵茂撑場 阿里騰訊等24企暑期實習 逾1400人報名 2023/06/06 阿里騰訊等24企暑期實習 逾1400人報名 載荷專家複選 逾10港人本周赴京 2023/06/05 載荷專家複選 逾10港人本周赴京 暑熱警告「彈出彈入」 議員籲彈性處理 2023/06/03 暑熱警告「彈出彈入」 議員籲彈性處理 劉業強續掌鄉議局 為北都出謀獻策 2023/06/02 劉業強續掌鄉議局 為北都出謀獻策 政治 器官捐贈 立法會 張宇人 李家超 衞生署 工聯會 公務員事務局 盧寵茂 醫務衞生局