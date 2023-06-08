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teamLab七月落戶MegaBox 富衛保險呈獻「teamLab共創！未來園」 早鳥今開售

行政人員版 04:00 2023/06/08

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由國際知名藝術團隊teamLab打造嘅《富衛保險10周年呈獻「teamLab共創！未來園」》將登陸香港，近年喺世界各地作巡迴展出嘅teamLab展覽，引起唔少人朝聖及媒體報道，今次係探索創意與實踐「共同創造」概念嘅多元展覽，大家置身由參加者共同創造嘅藝術世界，可發揮無限想像，每個人都可以成為藝術家，探索生活嘅無限可能性。

今次展覽選址九龍灣MegaBox，創作團隊精選咗6個喺世界各地廣受歡迎嘅作品，打造糅合視覺藝術與感知互動效果嘅大型沉浸空間，當中包括文青打卡必到嘅「塗鴉自然——鼓動山脈與山谷，紅色名錄」及「光球管弦樂團」；親子必玩嘅「滑梯水果園」及「小人所居住的桌子」；閨密唔可以錯過升級版嘅「天才跳房子」；以及隨意發揮藝術天份嘅「彩繪城鎮」及「彩繪城鎮立體紙模型」，黛安見到啲相已經好想去朝聖喇。

展覽日期由7月9日至2024年1月14日，門票由今日（8日）起喺FWD MAX生活體驗平台及Trip.com發售，早鳥優惠成人票價為$198、兒童票價為$148，家庭套票由$500起，藝術愛好者萬勿錯過呀。

本文轉載自《晴報

塗鴉自然

彩繪城鎮

滑梯水果園

光球管弦樂團

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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