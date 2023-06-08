影藝旗艦戲院進駐銅鑼灣 多重開幕優惠

鍾意睇戲嘅朋友留意喇，黛安聽公關姊妹講，影藝戲院已進駐銅鑼灣翡翠明珠廣場，開設全港第3家佔地約2萬平方呎嘅全新旗艦戲院「CINEART JP」，場內提供658個座位，包括1院設380個座位，配合Dolby Atmos系統，為港島區內擁有最多座位嘅影廳，銀幕面積達6.8x15.5米；2院設278個座位，銀幕面積亦達6.6x14.5米；兩個影廳均配備Barco 4K Laser投影機，完美展現大銀幕嘅震撼力。

CINEART JP亦會推出多重開幕優惠，影藝旗下3家戲院都有唔同優惠項目，畀影迷盡享睇戲樂趣。例如全綫影藝戲院包括CINEART JP、青衣城及九龍城將於6月12日起，逢周一票價劃一$40.而6月16日至7月15日，中銀Visa／Mastercard信用卡持卡人逢周五或周六買CINEARTJP正價戲票亦可享買1送1，數量有限，送完即止。另外，即日起至8月31日，凡於CINEART JP成功下載「CineArt」App及讚好「CINE-ART HOUSE影藝戲院」fb Page，並向戲院職員出示，即可享有細爆谷乙份，數量有限，送完即止。

本文轉載自《晴報》