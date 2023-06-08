在牛皮市況中尋找機會  中銀香港證券服務助您完成財富增值目標

港股近期表現不上不落，不少投資者對於這個牛皮市況無從入手，但只要懂得選擇有潛力或價值的股票，依然有機會達成心目中的投資目標。除此之外，一個適合您的投資平台和服務全面的投資工具，也是您達成目標的助力。

中銀香港證券服務提供一站式證券投資服務，擁有數碼化且全面的投資工具及選項，助您更容易選擇適合自己的投資組合。為讓更多投資者輕鬆入市，中銀香港推出多種限時優惠，包括買賣免佣及贈送咖啡券等，年輕新客戶更可獲贈免費Netflix4個月月費，嘆住咖啡煲劇話咁易！



一系列開戶優惠 精明投資更容易



在數碼化時代，一站式投資服務已是主流，中銀香港的證券服務一直引領市場發展，配備數碼交易渠道及全面市場資訊，為投資者提供廣泛的投資視野，助他們精準判斷入市時機，現更推出一系列開戶優惠，讓投資者可更輕鬆入市。

現凡於6月30日或之前（下稱「優惠期內」）在中銀香港成功開立新證券戶口，首3個月可享港股、A股或美股買賣免佣優惠，同時完成1次指定交易（買賣港股、A股或美股），更可享HK$50 Pacific Coffee咖啡券。

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月供股票降低投資風險 新舊客戶齊享優惠



股票是廣受港人歡迎的投資工具，也是很多投資初哥踏入投資市場的途徑，但每當遇上市況波動的時候，投資者很容易心大心細，難以判斷何時是入市較佳時機。另一方面，不少人的投資資金有限，必須精挑細選，故此有機會錯過心水股票的入場時機。要一次過解決兩大難題，月供股票是其中最佳之選。

中銀香港的手機月供股票計劃為客戶挑選了超過200隻籃籌股，並設有月供股票人氣排行榜供客戶隨時參考，讓投資者可以低價每月投資心水股票，並透過平均成本法，執行長線投資策略，投資者便毋須擔心短期的市場波動，平衡整體投資效益。新舊客戶於優惠期內在中銀香港證設立新月供股票計劃，以中銀信用卡供款更可賺取簽賬積分。

至於18至35歲的理財TrendyToo新舊客戶（註），如揀選設立新月供股票計劃，更可額外獲贈4個月Netflix月費，一邊累積財富，一邊享受全天候影視娛樂，每個月低至港幣/人民幣500元的資金，年輕人便可以小額入場，更可享受免費Netflix。

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中銀香港個人客戶服務熱線：3988 2388

提示：借定唔借，還得到先好借！

註：理財TrendyToo客戶指於2023年6月30日年齡介乎18至35歲之間（包括18和35歲）的「智盈理財」/ 「自在理財」客戶。

投資涉及風險。優惠受條款及細則約束。



（特約）