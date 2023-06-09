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瑞士直擊走進沙夫豪森近郊 實睇IWC千錘百煉全新製錶中心

副刊版 2023/06/09

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為紀念IWC創立150周年，位於沙夫豪森近郊的Manufakturzentrum製錶中心花上21個月時間，於2018年落成。5年前後，世界翻天覆地改變了不少，而品牌仍能提供穩定產量，這個製錶中心厥功甚

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欄名 : Watch

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