瑞士直擊走進沙夫豪森近郊 實睇IWC千錘百煉全新製錶中心 副刊版 2023/06/09 分享： 分享： 為紀念IWC創立150周年，位於沙夫豪森近郊的Manufakturzentrum製錶中心花上21個月時間，於2018年落成。5年前後，世界翻天覆地改變了不少，而品牌仍能提供穩定產量，這個製錶中心厥功甚 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 擁抱AI CrowdStrike回調後更吸引 2023/06/03 擁抱AI CrowdStrike回調後更吸引 J12新錶星際數碼化 CHANEL轉攻獅子座頭商標 2023/06/02 J12新錶星際數碼化 CHANEL轉攻獅子座頭商標 AUDEMARS PIGUET 大玩超級英雄主義 Royal Oak 新概念錶蜘蛛俠上身 2023/05/26 AUDEMARS PIGUET 大玩超級英雄主義 Royal Oak 新概念錶蜘蛛俠上身 繼承精雕細琢傳統工藝 HERMES力推多色H08新錶作當家 2023/05/19 繼承精雕細琢傳統工藝 HERMES力推多色H08新錶作當家 璣鏤雕花世家之美 VAN CLEEF & ARPELS 2023/05/12 璣鏤雕花世家之美 VAN CLEEF & ARPELS