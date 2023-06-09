張敬軒都Buy Montblanc圖書館概念限定店

雖然筆者跟大家一樣屬於用iPad手篤篤長大的年代，但仍然感謝父母堅持筆者要學好拿Apple Pencil的方式，因為愈大愈明白，真正有價值的答案不會在ChatGPT內找到，反而看萬卷書和行萬里路，才會

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