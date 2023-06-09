CHANEL門下兩大猛將 Eres．Maison Michel炎夏出擊

一提起CHANEL「香奈兒」這名字彷彿有着點石成金的魔法，但大家又可知道品牌之所以能夠在high fashion界別稱后，除了設計了得外，品牌的CEO亦領導有方，為了鞏固生產綫，多年間一直招兵買馬，購

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