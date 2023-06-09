CHANEL門下兩大猛將 Eres．Maison Michel炎夏出擊 副刊版 2023/06/09 分享： 分享： 一提起CHANEL「香奈兒」這名字彷彿有着點石成金的魔法，但大家又可知道品牌之所以能夠在high fashion界別稱后，除了設計了得外，品牌的CEO亦領導有方，為了鞏固生產綫，多年間一直招兵買馬，購 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 Yohji Yamamoto X New Era 牡丹花開 今日 Yohji Yamamoto X New Era 牡丹花開 Madonna 舞衣親民版 Jean Paul Gaultier花枝招展的膠囊系列 2023/06/02 Madonna 舞衣親民版 Jean Paul Gaultier花枝招展的膠囊系列 FENDI 當Kim遇上Marc 2023/05/26 FENDI 當Kim遇上Marc 新經典 CHANEL 22手袋正式上架 2023/05/19 新經典 CHANEL 22手袋正式上架 姜濤最愛 Yohji Yamamoto叛逆精神 2023/05/19 姜濤最愛 Yohji Yamamoto叛逆精神 Chanel 手袋 消費資訊 法國