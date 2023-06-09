Yohji Yamamoto X New Era 牡丹花開 副刊版 2023/06/09 分享： 分享： 日本時裝大師山本耀司（Yohji Yamamoto）對黑色的鍾愛，人所共知，同時多年下來亦孜孜不倦的鑽研剪裁上的技巧，因此，每當有人用簡約兩字來形容他的設計，筆者會感都不明所以，就以他其中的一項拿手設 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 CHANEL門下兩大猛將 Eres．Maison Michel炎夏出擊 今日 CHANEL門下兩大猛將 Eres．Maison Michel炎夏出擊 Madonna 舞衣親民版 Jean Paul Gaultier花枝招展的膠囊系列 2023/06/02 Madonna 舞衣親民版 Jean Paul Gaultier花枝招展的膠囊系列 FENDI 當Kim遇上Marc 2023/05/26 FENDI 當Kim遇上Marc 新經典 CHANEL 22手袋正式上架 2023/05/19 新經典 CHANEL 22手袋正式上架 姜濤最愛 Yohji Yamamoto叛逆精神 2023/05/19 姜濤最愛 Yohji Yamamoto叛逆精神 時裝服飾種類 時裝服飾 消費資訊 手袋 日本