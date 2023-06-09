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Yohji Yamamoto X New Era 牡丹花開

副刊版 2023/06/09

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日本時裝大師山本耀司（Yohji Yamamoto）對黑色的鍾愛，人所共知，同時多年下來亦孜孜不倦的鑽研剪裁上的技巧，因此，每當有人用簡約兩字來形容他的設計，筆者會感都不明所以，就以他其中的一項拿手設

...

欄名 : Fashion

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