灣仔明閣推出夏日時令菜 品嘗6頭鮑魚＋釀鮮蟹蓋 副刊版 2023/06/09 分享： 分享： 為迎接初夏來臨，粵菜店明閣（灣仔）推出全新夏日限定套餐--「翡翠白玉．涼夏饗宴」（原價每位$1,188，現優惠價$838），當中包括多款粵式美饌，如經典的酥炸釀鮮蟹蓋及蠔皇6頭南非鮑魚伴琵琶豆腐。前者 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 前福臨門行政總廚加盟都爹利會館 新菜單主打招牌手工粵菜 2023/06/02 前福臨門行政總廚加盟都爹利會館 新菜單主打招牌手工粵菜 酒店全新炭烤扒房CARVER 自設乾式熟成櫃+環球頂級牛扒 2023/05/26 酒店全新炭烤扒房CARVER 自設乾式熟成櫃+環球頂級牛扒 Vivienne Westwood Cafe夏日High Tea 「熊」抱沙灘消暑寫意 2023/05/19 Vivienne Westwood Cafe夏日High Tea 「熊」抱沙灘消暑寫意 灣仔會展「中庭」推出 黃金鮑魚盛宴 2023/05/12 灣仔會展「中庭」推出 黃金鮑魚盛宴 米芝蓮1星Arcane X CulinArt 1862 推出兩晚限定7道菜聯乘晚宴 2023/05/05 米芝蓮1星Arcane X CulinArt 1862 推出兩晚限定7道菜聯乘晚宴 餐廳 菜式 魚 灣仔 甜品 海鮮 廚師 麵包 牛 海味