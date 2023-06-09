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灣仔明閣推出夏日時令菜 品嘗6頭鮑魚＋釀鮮蟹蓋

副刊版 2023/06/09

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為迎接初夏來臨，粵菜店明閣（灣仔）推出全新夏日限定套餐--「翡翠白玉．涼夏饗宴」（原價每位$1,188，現優惠價$838），當中包括多款粵式美饌，如經典的酥炸釀鮮蟹蓋及蠔皇6頭南非鮑魚伴琵琶豆腐。前者

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欄名 : Food

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