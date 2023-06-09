從三藩市轉機到芝加哥開會，索性多留半天跟老友敘敘。相識五十年，大家無所不談，年輕時題目不外乎「溝女」（交女友）、唸書、人生理想等；當大家坐六望七時，「溝女」題目想談也找不到題材，唸書科目有待孫子們出生上學後才有機會再談，人生理想也轉化成人生回顧。

當今熱門話題絕對是健康和退休計劃，經濟上，老友早已安寢無憂，但仍繼續任職於一份可有可無的工作，何解？原因只有一個，也是香港人不能明白的原因，就是為一份醫療保險。原來在這大國醫療雖然發達，但若沒有優質保險，那保健就不如第三世界。現時，老友僱主負責他一家兩口的醫療保險，一旦離職，每月醫保費用高達一千五百美元（超過一萬港元），要等到六十五歲才得到俗稱「Obamacare」的免費基本醫保，但若想得到較高質素保障，則要附加每月數百美元的保費。

相對下，香港人也算幸福，醫管局可提供廉價而高質素的醫療服務，尤其急性病例如創傷、急性心臟病和中風等，效率高、水平也一流；惟在慢性病方面，輪候時間礙於醫療人手缺乏的情況下，就漫長到不可接受的地步。故此，私人醫療有極大填補作用，因而每個香港人也要考慮有一份保險傍身，金額未必需要很高，但要精準針對公營醫療冗長的輪候問題，以癌症為例，私人醫保要支援初診時所需的採樣手術（Biopsy Procedure）、正電子掃瞄（PET-CT Scan）、病理（Pathology）及基因測試（Genetic Testing）；而治療方面，起碼要有六個月或以上的金額資助。

阿媽話身體要補一補，醫生也話要保一保。