我觀察到一種情況：愈話自己係，其實愈唔係。例如：有人說：我個人好隨和／最講道理／最公正／好低調／好闊佬／最中立／最唔鍾意管人等，愈強調自己是甚麼的，其實愈不是。我從未見過真正謙遜的人，會高調地宣揚自己好謙卑的。真正隨和、替人着想的人，只會靜靜地配合他人，不會自詡隨和的；就如真正的文明，可從那個人／地方展現多少human decency得見，不用經常賣花讚花香。

有些人又覺得自己最正義／最公義／最正確／最正直諸如此類，那就弊傢伙了，但凡迷戀光環，必不甘於安靜，然後就開始滿口大道理、大思想要向他人推廣，吟吟噚噚講來講去三幅被，還自詡影響和教育他人。環觀四周，喊着正義／正直／正確，喊到面目猙獰的，大有人在，其實相當滑稽。有鋪強迫他人聽其大道理、大思想癮的，本身就是「小」格局，真君子是不需要「你聽我的」。愈多真君子凝聚在一個地方，那地方就愈寧靜，因為他們不會自吹自擂，也不屑做肉麻兼肉酸之事，而且懂得尊重他人。唯獨偽君子才需要在人前喊得七情上面，一個地方太多這類人，會變得嘈雜吵鬧混濁煩人。

因此，但凡一瞄到有人滿口大道理和大思想，我就知道他們的showtime又來了。近年愈來愈多人喜歡表演／表現，他們似乎真的當正這是自己的舞台，但卻又不去用心斟酌下：一、其他人想不想看？二、如何將個show做得好睇少少？三、如何少點嘈吵肉麻、多做點有益紮實之事？

其實社會發展到現時狀況，最緊要的，是水平——我跟你意見不同、看法不同、立場不同，但你做出高水平的事來，那無問題呀，人家會服。但若質素低、眼界低的話，那滿口大道理喊到破喉都是水平低，那就倒不如少說話多做實事。但凡見到有人又來查篤撑，用宣揚腔發表大道理、大思想，我必自動熄機，以免眼目心靈受擾。