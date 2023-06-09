世界正經歷着百年難得一見的大變局，未來數十年的全球格局，很可能會被兩個戰場的結果所決定。

本文先說第一個戰場，不錯，正是俄烏戰場。這場戰爭的始作俑者，顯然是美國指揮下的北約組織，俄羅斯只是被動反應，我們需先推斷美國本來在打着甚麼算盤。美國的戰略家基辛格（Henry Kissinger）及米爾斯海默（John Mearsheimer）等人，早已多次指出，北約東擴至烏克蘭，俄羅斯必會視為嚴重挑釁，一定還擊，但美國為何仍鼓動烏克蘭加入北約？從博奕論的角度看，若俄羅斯在受到挑釁後，十分膽怯，決定唾面自乾，任由北約與烏克蘭為所欲為，那麼美國的霸權便可更上一層樓，俄羅斯被欺壓得翻不了身。

代理人戰爭＋經濟戰 美策略失算

當然，我們知道普京選擇了強硬路綫，要懲戒烏克蘭，而美國不可能沒有預計過俄羅斯可能有此選擇，所以美國和北約的反應也十分迅速，顯示出她們早已進行過沙盤推演，可立刻依計行事。

美國的策略有兩個組成部分，一是供應武器及提供其他援助，讓烏克蘭變成打仗的代理人，美國及北約則不願送上自己軍隊當炮灰，如此就算輸了，也不致損失太慘重；誠然，烏克蘭會山河破碎，但美國卻可揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩。

第二個組成部分，是打美國擅長的經濟戰、金融戰，俄羅斯被極限制裁，外滙資產被充公、北溪天然氣管道被炸掉，美國也不「批准」其他國家與俄貿易。美國本以為這些招數一出，俄羅斯的經濟必定撑不下去，民不聊生，戰場上士兵失去鬥志，戰爭很易輸掉；殊不知局勢發展卻荒腔走板，並無跟着劇本走。

這是一場西方白人之間的戰爭，他們只佔全球12%人口，其他88%基本上沒有跟隨美國指揮棒起舞，中國和印度與俄羅斯貿易大增，中國與俄羅斯還建立了緊密關係，兩國經濟互補性極強，中國是製造業第一大國，俄羅斯則是天然資源第一大國，兩國一結合，便不怕西方的所謂「制裁」。

盧布滙價硬淨 今年俄經濟向好

值得一提的是，俄羅斯的金融並無癱瘓，盧布滙價硬淨，這倒是完全可事先預期的，只是美國政客無知，以為盧布必垮掉而已。早在1983年，美國經濟學家華萊古（Neil Wallace）及後來取得諾貝爾獎的薩準（Tom Sargent）便論證過，只要國家有法律規定，購買該國貨物一定要用該國貨幣，那麼這貨幣便必有價值。

國際貨幣組織（IMF）去年本來預測，俄羅斯GDP會下降超過8%，但實際上，去年俄羅斯GDP只下降了2.1%，今年預計GDP還會上升，通脹率也不高；而且俄國工業受戰爭刺激，軍工廠不停開工，武器彈藥供應可源源不絕，酷似二戰時美國的情況。

烏反攻勝算成疑 北約勢成輸家

反觀烏克蘭，不但大批人口離開，財產損失慘重，GDP也跌了30%，北約則是連彈藥的產能都出了問題，烏克蘭彈藥得不到補充，所謂春季大反攻要一拖再拖。

北約經濟戰輸了，俄羅斯可以持續打下去，歐洲及美國厭戰情緒卻早已出現，如此下去，北約是捱不住或不願再捱的，而烏克蘭就算得到軍援，徹底戰勝實力強大得多的俄羅斯幾不可能；若是真有大勝，北約更怕，一個擁有最強大核武的國家，若在常規戰中大敗，誰也不能保證她不會動用核武。

將俄推向中國 對美不利至極

既然如此，對北約而言，當前最理想的情況，是烏克蘭的反攻能有小勝，取回多一點失地，那麼在與俄羅斯的談判桌上，便可爭取多一點有利條件；但烏克蘭能夠小勝而又能守住戰果嗎？我不表樂觀，今天烏軍早已死傷枕藉，如何可滿足到北約的願望？

事後看來，美國有得有失。得是因為她能利用歐洲對俄羅斯的恐懼心理，鞏固了北約，歐洲諸國結成歐盟，本有資格在經濟上挑戰美國，現在難度會增加，雖然美國也付出過軍援，但她貴賣天然氣予歐洲，可賺回一筆作補償；她的失是其經濟制裁戰套路暴露了，中國已洞悉其虛實，可及早防範。美國政客一再認為，中國才是最大威脅，把俄羅斯推向中國，對美國當然不利至極。

中國當「和事佬」 成敗均得益

歐洲諸國是大輸家，一無所得，這都是拜其沒有獨立自主政策所致；烏克蘭則近乎亡國，生靈塗炭，倒是中國並不希望她如此悲慘，因為這會拖累「一帶一路」的進展。

中國是贏家，俄羅斯與中國合作，意義重大，俄羅斯還願意與中國開發其遠東地區近700萬平方公里的土地，面積超過中國總面積的7成。中國現在扮演着「和事佬」的角色，若然成功，國際地位會大為提升，有利解決台灣問題；若不成功，也可留下「愛好和平」的形象。

▲ 在俄烏戰爭中，美國有得有失，歐洲諸國卻成大輸家，烏克蘭更是生靈塗炭，人口及財產損失慘重。（法新社資料圖片）