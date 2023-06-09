對接國家創科戰略 促港企升級轉型

香港紡織業聯會在4月舉辦了一連兩天的東莞、深圳考察團，筆者非常榮幸以榮譽團長的身份，與一眾業界翹楚及產學研機構代表，到東莞及深圳考察，參觀華為、比亞迪等多家世界級創科企業，以及多家紡織服裝龍頭企業。是次行程讓筆者和業界深深體會到，國家及大灣區的創科發展處於非常前沿的位置，國內的行業龍頭也不斷升級轉型、結合創科和推陳出新，香港企業有很多地方可從中學習和「取經」。

前沿技術＋工業4.0 創科基建基礎

是次考察團行程具有多重意義：第一，今次是國家與香港全面開放通關後，業界首度組織考察團到訪內地；第二，考察團滙聚了業界大批翹楚和持份者，彰顯業界的團結和滙聚力；第三，考察團有多名來自產學研機構代表參與，包括香港生產力促進局、貿易發展局、香港理工大學時裝及紡織學院、香港紡織及成衣研發中心等，體現業界在政產學研協作上的重視。

其中，考察團獲安排參觀華為位於深圳坂田的基地，華為代表向考察團介紹多項最前沿的創科研發及技術，涵蓋範疇包羅萬有，包括雲端運算、人工智能、智慧物流、超低時延直播技術，以及各項以智能製造結合「工業4.0」理念的技術和解決方案等，讓筆者深深感受到，華為作為世界級尖端創科企業的強大實力，以及其宏大的藍圖和遠景，並為國家整體發展鋪墊出全球性創新科技基建的穩固基礎。

上中下游推數碼化 實現智能製造

考察團其後與數個華為合作夥伴深入交流，包括應用華為雲端技術提供數碼工作平台的企業服務提供商、跨國電訊服務供應商等。筆者認為，國家大力提倡加快實現「高水平科技自立自強」，華為則從頂層打造不同領域均屬全球領先的創科基礎建設，構建整全創科基建生態圈，並透過發展自身品牌，以及與不同規模的企業合作，將科研成果落地，並於市場上廣泛應用。

當中，考察團與華為合作夥伴之一、中國服裝科創研究院的代表會面。研究院是中國服裝協會下其中一個專業機構，中服協則屬中國紡織工業聯合會的成員單位，考察團與院方代表會面，就中國服裝智能製造十大趨勢及研究院最新科研發展，進行深入交流。

研究院位於杭州，總建築面積多達8,600平方米，院方透過結合和運用上文提及的高端創科基礎建設，從上、中、下游大力推動服裝行業數碼化升級轉型，以及實現智能製造，展現紡織服裝業與高端頂尖創新科技有機結合、應用起來的可塑性。

以研究院所設的5G服裝智能工廠實驗室為例，他們應用了5G及物聯網技術，打造出5G共享板房、5G衞星工廠、5G智能裁剪等創新技術，供業內上、中、下游企業應用。筆者認為，這些創新科技大大激活了紡織服裝業的發展，全方位帶動行業升級轉型，將行業整條產業鏈以創新科技一體化無縫對接，其韌性、流動性及穩定性亦大幅提升，大大增強紡織服裝業的全球競爭力。

用好國家支持 傳統產業開新跑道

筆者認為，本港企業也應探討如何用好國家的創科基建和支持，推動自身升級轉型和「走出去」。不少香港企業都走過非常成功的發展歷程，例如傳統優勢產業從國家改革開放中，成功闖出一片天，而香港坐擁「背靠祖國，聯通國際」的獨特優勢，配合國家龐大的人才、科技及市場優勢，相信港企只要秉持着過往敢於嘗試、勇向直前的精神，積極融入國家發展大局，主動對接國家機遇，擁抱國家創科帶來的機遇，定能為傳統產業開創新跑道。

院方在交流中也提及，期望與香港紡織及製衣界多加交流和合作，業界也期望能夠到訪位於杭州的研究院，一睹研究院的具體工作。筆者衷心期望，兩地業界透過深化交流合作，共同為國家紡織業高質量發展、科技自立自強作出貢獻。

另一方面，考察團在東莞參與了東莞市投資促進局及鳳崗鎮人民政府主辦的「莞港紡織服務產業合作交流會」，鳳崗鎮近60家東莞市紡織服裝企業及行業協會也派代表參與，場面盛大。

借鏡東莞主動出擊 吸多元人才

當中，東莞市投資促進局代表講解當地紡織服裝業的最新發展，以及當地招商引資政策措施。令筆者最深刻的是，當地以積極進取的舉措「搶人才」、「搶企業」，以住屋為例，當地政府推出「人才房」，容許合資格人才以低於市價6成租住「人才房」，為人才提供具吸引力的便利優惠措施。筆者認為，本港亦可以向東莞市借鏡，從教育、醫療、住屋等層面，主動出擊吸納多元人才。

參與交流會後，考察團一行人到Skechers產品開發及銷售中心和通威服裝有限公司參觀。廠商以智能生產綫及專利技術，生產高質量運動服飾、鞋履及成衣，並積極利用電商平台及直播帶貨，發拓多元化和創新行銷通路。我們在現場實地看到廠商派出女主播，直播銷售運動鞋履，非常專業和創新，而廠商亦表明，會大規模擴充電商推廣的人手和配套，可見企業對搶佔內銷市場的高度重視和積極性，並充分體現業界在國家紡織業發展的先行前沿地位。

總結而言，是次考察團成果豐碩，筆者期望，香港各界能夠更主動把握國家機遇，主動對接國家戰略，透過與國家的高端創科基礎建設有機結合和應用，雙軌並行推動傳統產業和新興產業發展，為香港的國際創科中心建議和「新型工業化」作出貢獻。筆者亦期盼與業界繼續攜手，推動行業把握好國家龐大機遇，利用創科升級轉型，為國為港增強發展動能，打造香港成為世界時裝之都。

▲ 香港各界應更主動把握國家機遇，透過與國家的高端創科基礎建設有機結合和應用，雙軌並行推動傳統和新興產業發展，為香港的國際創科中心建議和「新型工業化」作出貢獻。（資料圖片）