  • 28°C
香港時間 : 2023609日 (週五) 01:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

教育者應對AI時代 可借鏡策展人模式

行政人員版 2023/06/09

分享：

分享：

大家對負責構思展覽主題、形式及挑選展品的策展人（Curator）的工作應不會感到陌生，踏入AI（人工智能）時代，策展人的工作模式也有大改變。先不說一系列AI生成的藝術品，利用科技來作展覽的已經愈來愈多

...

撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業）

欄名 : 創智箴言

最新專欄文章 更多

報讀AI免費課程 及早增值是上策
2023/06/02
報讀AI免費課程 及早增值是上策
全球進入AI時代 給同學6個建議
2023/05/26
全球進入AI時代 給同學6個建議
創建3D模型捕捉細節 AI分析誕生虛擬偶像
2023/05/19
創建3D模型捕捉細節 AI分析誕生虛擬偶像
保持開放學習 應對AI變局
2023/05/12
保持開放學習 應對AI變局
AI化身音樂人 引發版權爭議
2023/05/05
AI化身音樂人 引發版權爭議
人工智能 創新科技及應用 科技行業 行業 大學 展覽

上一篇文章

增多功能空間 瑜伽班促進健康

下一篇文章

浸大數碼轉型 整合平台分析數據
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？