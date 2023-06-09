教育者應對AI時代 可借鏡策展人模式 行政人員版 2023/06/09 分享： 分享： 大家對負責構思展覽主題、形式及挑選展品的策展人（Curator）的工作應不會感到陌生，踏入AI（人工智能）時代，策展人的工作模式也有大改變。先不說一系列AI生成的藝術品，利用科技來作展覽的已經愈來愈多 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 報讀AI免費課程 及早增值是上策 2023/06/02 報讀AI免費課程 及早增值是上策 全球進入AI時代 給同學6個建議 2023/05/26 全球進入AI時代 給同學6個建議 創建3D模型捕捉細節 AI分析誕生虛擬偶像 2023/05/19 創建3D模型捕捉細節 AI分析誕生虛擬偶像 保持開放學習 應對AI變局 2023/05/12 保持開放學習 應對AI變局 AI化身音樂人 引發版權爭議 2023/05/05 AI化身音樂人 引發版權爭議 人工智能 創新科技及應用 科技行業 行業 大學 展覽