教育者應對AI時代 可借鏡策展人模式

大家對負責構思展覽主題、形式及挑選展品的策展人（Curator）的工作應不會感到陌生，踏入AI（人工智能）時代，策展人的工作模式也有大改變。先不說一系列AI生成的藝術品，利用科技來作展覽的已經愈來愈多

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