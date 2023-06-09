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三星助現代汽車 推新一代車載娛樂系統

行政人員版 2023/06/09

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三星（Samsung）將為現代汽車（Hyundai）提供第三代車載芯片，助2025年推出下一代車載信息娛樂系統（In-Vehicle Infotainment, IVI）。

三星表示，將為現代汽車的下一

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欄名 : 科技新知

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