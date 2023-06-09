三星助現代汽車 推新一代車載娛樂系統 行政人員版 2023/06/09 分享： 分享： 三星（Samsung）將為現代汽車（Hyundai）提供第三代車載芯片，助2025年推出下一代車載信息娛樂系統（In-Vehicle Infotainment, IVI）。 三星表示，將為現代汽車的下一 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 微軟GPT-4模型 美政府機構引入 今日 微軟GPT-4模型 美政府機構引入 卡巴斯基推檢測工具 查iPhone有否中木馬 2023/06/08 卡巴斯基推檢測工具 查iPhone有否中木馬 歐盟打擊虛假信息 促科企標記AI生成內容 2023/06/08 歐盟打擊虛假信息 促科企標記AI生成內容 蘋果推MR眼鏡股價破頂 認識「混合實景」 2023/06/07 蘋果推MR眼鏡股價破頂 認識「混合實景」 微軟死機已恢復 疑黑客發動DDoS攻擊 2023/06/07 微軟死機已恢復 疑黑客發動DDoS攻擊 汽車 Samsung 現代汽車