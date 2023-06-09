友好協進會就職禮 政界猛人齊捧場 政治版 2023/06/09 分享： 分享： 雲集港區全國人大、政協的香港友好協進會，被視為建制派的龍頭組織。該會成立34周年，昨日舉行新一屆董事會就職禮，由副會長譚錦球接替唐英年，出任新一屆會長。 副會長譚錦球接任會長 新會長的就任晚宴，北京也有人 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 張宇人登記捐器官 「我個腎仍好勁」 2023/06/08 張宇人登記捐器官 「我個腎仍好勁」 政總「擺檔」登記捐器官 盧寵茂撑場 2023/06/07 政總「擺檔」登記捐器官 盧寵茂撑場 阿里騰訊等24企暑期實習 逾1400人報名 2023/06/06 阿里騰訊等24企暑期實習 逾1400人報名 載荷專家複選 逾10港人本周赴京 2023/06/05 載荷專家複選 逾10港人本周赴京 暑熱警告「彈出彈入」 議員籲彈性處理 2023/06/03 暑熱警告「彈出彈入」 議員籲彈性處理 政治 譚錦球 唐英年 香港 北京 立法會 李家超 區議會 葉劉淑儀 中聯辦