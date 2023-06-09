友好協進會就職禮 政界猛人齊捧場

雲集港區全國人大、政協的香港友好協進會，被視為建制派的龍頭組織。該會成立34周年，昨日舉行新一屆董事會就職禮，由副會長譚錦球接替唐英年，出任新一屆會長。

副會長譚錦球接任會長

新會長的就任晚宴，北京也有人

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