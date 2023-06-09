易會滿：引更多中長期資金入市 中國版 2023/06/09 分享： 分享： 中國證監會主席易會滿表示，適時出台資本市場進一步支持高水平自立自強的政策措施，並稱將推動提升上市公司質量，引導更多中長期資金，加大權益類資產配置。 推動資本市場 支持自立自強 易會滿在上海第14屆陸家嘴論 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 相關文章 潘功勝強調 中國有能力穩外滙市場 今日 潘功勝強調 中國有能力穩外滙市場 金監總局：消除監管空白 擴對外開放 今日 金監總局：消除監管空白 擴對外開放 內銀減存息 中金：未來仍有調降空間 今日 內銀減存息 中金：未來仍有調降空間 你可能感興趣 潘功勝強調 中國有能力穩外滙市場 今日 01:00 潘功勝強調 中國有能力穩外滙市場 金監總局：消除監管空白 擴對外開放 今日 01:00 金監總局：消除監管空白 擴對外開放 內銀減存息 中金：未來仍有調降空間 今日 01:00 內銀減存息 中金：未來仍有調降空間 中國證監會 易會滿 中國 互聯互通 科創板 創業板 新能源 證監會 股票 板塊