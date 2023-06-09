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易會滿：引更多中長期資金入市

中國版 2023/06/09

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中國證監會主席易會滿表示，適時出台資本市場進一步支持高水平自立自強的政策措施，並稱將推動提升上市公司質量，引導更多中長期資金，加大權益類資產配置。

推動資本市場 支持自立自強

易會滿在上海第14屆陸家嘴論

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