潘功勝強調 中國有能力穩外滙市場 料美元走強難持續 離岸人幣轉升 中國版 2023/06/09 分享： 分享： 近期人民幣跌勢未止，市場關注監管層動作。人民銀行副行長、國家外滙管理局局長潘功勝昨日表示，美國加息周期近尾聲，美元走強較難持續，外溢影響有望減弱。中國有能力維護外滙市場穩定運行。 在岸人民幣（CNY）昨 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 相關文章 易會滿：引更多中長期資金入市 今日 易會滿：引更多中長期資金入市 金監總局：消除監管空白 擴對外開放 今日 金監總局：消除監管空白 擴對外開放 內銀減存息 中金：未來仍有調降空間 今日 內銀減存息 中金：未來仍有調降空間 你可能感興趣 易會滿：引更多中長期資金入市 今日 01:00 易會滿：引更多中長期資金入市 金監總局：消除監管空白 擴對外開放 今日 01:00 金監總局：消除監管空白 擴對外開放 內銀減存息 中金：未來仍有調降空間 今日 01:00 內銀減存息 中金：未來仍有調降空間 潘功勝 國家外滙管理局 人民幣 中國 貨幣政策 美國聯儲局 加息 美滙指數 美滙 議息