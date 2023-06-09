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潘功勝強調 中國有能力穩外滙市場

料美元走強難持續 離岸人幣轉升

中國版 2023/06/09

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近期人民幣跌勢未止，市場關注監管層動作。人民銀行副行長、國家外滙管理局局長潘功勝昨日表示，美國加息周期近尾聲，美元走強較難持續，外溢影響有望減弱。中國有能力維護外滙市場穩定運行。

在岸人民幣（CNY）昨

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