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萬寧「健康童樂」 守護兒童慈善捐款 目標籌$200萬 助2200基層兒童

行政人員版 04:00 2023/06/09

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低收入家庭兒童喺疫下長時間被困家中，對運動量、營養攝取、睡眠時間等均有影響。黛安收到風，萬寧即日起喺香港啟動「健康童樂‧一齊營啲」守護兒童慈善捐款活動，為鼓勵大家攜手支持活動，即日起，顧客喺全綫香港萬寧店及萬寧官網每買1款萬寧自家品牌保健產品，萬寧即捐出$2畀本地慈善團體香港樂童行，目標係1年內捐出$200萬，支援超過2,200個低收入家庭及兒童，並透過捐出萬寧自家品牌保健產品及舉辦唔同嘅健康教育活動，多方面協助低收入家庭嘅小朋友補充更好營養。

另外，即日起至22日期間係計劃嘅「愛心加倍日」，萬寧會將捐款加碼1倍，顧客每買1款萬寧自家品牌保健產品，萬寧就會捐出$4，將愛心加倍。

萬寧母公司DFI零售集團行政總裁麥殷話︰「近年我哋留意到本港低收入家庭兒童正面對唔同程度嘅健康問題，作為一家負責任嘅企業，我哋將以身作則，帶領大眾提高對兒童身心健康嘅關注，並透過是次慈善捐款活動，切實地支援弱勢兒童嘅健康所需及提升佢哋嘅自尊心，守護下一代成長發展。」

本文轉載自《晴報

啟動禮當日舉辦「健康童樂『家』年華」

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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