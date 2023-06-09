找出符合企業基因的模式

聽說某公司仿效The Bees的模式，計劃建立一個廣告集團。我並不感意外，因為大約半年前，他們整個管理團隊來跟我見面，了解我們的經營模式，我也毫不保留地跟他們分享了。向來，行家或其他行業的經營者向我了解企業理念和運作模式，我從不吝嗇。

我大概不是一個稱職的企業家，很多人說我更像個社工或傳道人。我本着生命影響生命，企業影響企業的精神，將我認為正確的事情跟其他人分享。我認為，如果有更多企業領導人願意跟員工分享成果，讓更多上班族獲得信任和自由，這個城市會更快樂，世界也更美好。我曾經影響過一個朋友，仿效我們的模式，成功建立了一個連鎖集團，並引起了競爭者的仿效，我得到的滿足感，無法用筆墨形容。

然而，我也不認為世上會有另一個The Bees。正如每個人都是獨特的，每家企業都有獨特的基因。同樣的模式，在不同領導人手中，會產生不同效果。而且商業模式是多樣化的，有時截然不同的模式，也可成功生存。例如，市場容許單一品牌的大公司，也可接納由微企組成的集團，管理可中央集權，也可無為而治，架構可非常精密，也可很鬆散。最重要的是找到符合企業基因的模式。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報》