倫敦South Quay Plaza, Harcourt Gardens盡覽金絲雀碼頭 配套完善 1房$726.3萬起

金絲雀碼頭一帶為英國倫敦的核心商業區之一，且生活及交通配套完善，吸引不少上班族及家庭客進駐。該區最新有樓花項目Harcourt Gardens在港推售，賣點為飽覽金絲雀碼頭全景，涉及351伙1至3房單

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