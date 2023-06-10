鴨脷洲弦岸月內開價 首推不少於50伙 最細面積205呎起

新盤接連開售，由莊士中國發展的鴨脷洲弦岸，於周三（7日）已上載樓書，並於周四（8日）向傳媒開放示範單位，將於月內公布價單，首批涉不少於50伙，並參考同區單位造價。

莊士中國投資主席莊家彬表示，弦岸準備工

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