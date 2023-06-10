鴨脷洲弦岸月內開價 首推不少於50伙 最細面積205呎起 置業家居 2023/06/10 分享： 分享： 新盤接連開售，由莊士中國發展的鴨脷洲弦岸，於周三（7日）已上載樓書，並於周四（8日）向傳媒開放示範單位，將於月內公布價單，首批涉不少於50伙，並參考同區單位造價。 莊士中國投資主席莊家彬表示，弦岸準備工 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 元朗滙都I已獲批售樓紙 最快本月發售 今日 元朗滙都I已獲批售樓紙 最快本月發售 筲箕灣傲華涉156伙 主打1房 擬本月登場 2023/06/03 筲箕灣傲華涉156伙 主打1房 擬本月登場 屯門NOVO LAND 2A期 首批折實$334.73萬起 最快本月初開售 2023/06/03 屯門NOVO LAND 2A期 首批折實$334.73萬起 最快本月初開售 鰂魚涌THE HOLBORN會所連園林逾1.2萬呎 洋溢現代英倫風情 2023/05/20 鰂魚涌THE HOLBORN會所連園林逾1.2萬呎 洋溢現代英倫風情 元朗滙都第1期涉623伙 主打2房 擬季內推售 2023/05/20 元朗滙都第1期涉623伙 主打2房 擬季內推售 弦岸 一手市場