元朗滙都I已獲批售樓紙 最快本月發售

由泛海國際發展的元朗洪水橋滙都，已於上月獲批售樓紙，而第1期滙都I將率先登場，最快月內應市，其示範單位可望短期內向外界開放。

泛海國際集團執行董事關堡林表示，滙都的售樓書及示範單位已在準備當中，最快本月

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