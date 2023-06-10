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暑假旺季將至 租市「小陽春」

置業家居 2023/06/10

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【分析】近期租金走勢漸見反彈，以差估署早前資料顯示，最新租金指數報178.2，按月升1.4%，連升3個月，創去年9月後7個月新高，今年首4個月累升1.5%，漸走出去年租金下滑的陰影。而隨着暑假租賃旺季

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欄名 : 封面故事

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