粉嶺粉嶺名都 方便往返內地 3房月租按年升逾1成

【直擊熱門屋苑租務市況】粉嶺名都鄰近港鐵粉嶺站，便於往返內地及多間大學，故上月起已吸引內地生承租。代理稱，屋苑的內地生多為3人合租3房單位，佔現時總查詢量約7成。

中原分行經理劉德興表示，粉嶺名都上月

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