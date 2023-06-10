大圍名城 現約80伙放租 平均每呎叫租$38

【直擊熱門屋苑租務市況】大圍名城的租盤向來甚受來港就學的內地生歡迎，當中不乏中大學生，本月截至7日已有6宗相關租務。代理稱，雖然區內主要新盤柏傲莊已經入伙，但未有影響名城的查詢量。

中原高級區域營業董事

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