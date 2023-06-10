大圍名城 現約80伙放租 平均每呎叫租$38 置業家居 2023/06/10 分享： 分享： 【直擊熱門屋苑租務市況】大圍名城的租盤向來甚受來港就學的內地生歡迎，當中不乏中大學生，本月截至7日已有6宗相關租務。代理稱，雖然區內主要新盤柏傲莊已經入伙，但未有影響名城的查詢量。 中原高級區域營業董事 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 內地生重臨搶租 帶動租金再展升勢 今日 內地生重臨搶租 帶動租金再展升勢 暑假旺季將至 租市「小陽春」 今日 暑假旺季將至 租市「小陽春」 粉嶺粉嶺名都 方便往返內地 3房月租按年升逾1成 今日 粉嶺粉嶺名都 方便往返內地 3房月租按年升逾1成 白石角嘉熙 錄3宗內地生承租 全數預繳1年租金 今日 白石角嘉熙 錄3宗內地生承租 全數預繳1年租金 屯門叠茵庭 租予內地生 租金高近1成半 今日 屯門叠茵庭 租予內地生 租金高近1成半 你可能感興趣 內地生重臨搶租 帶動租金再展升勢 今日 01:00 內地生重臨搶租 帶動租金再展升勢 暑假旺季將至 租市「小陽春」 今日 01:00 暑假旺季將至 租市「小陽春」 粉嶺粉嶺名都 方便往返內地 3房月租按年升逾1成 今日 01:00 粉嶺粉嶺名都 方便往返內地 3房月租按年升逾1成 最新專欄文章 更多 內地生重臨搶租 帶動租金再展升勢 今日 內地生重臨搶租 帶動租金再展升勢 將軍澳東港城 內地生專吼3房 租金按年升4.5% 今日 將軍澳東港城 內地生專吼3房 租金按年升4.5% 西營盤翰林峰 開放式及1房受歡迎 叫租$1.5萬起 今日 西營盤翰林峰 開放式及1房受歡迎 叫租$1.5萬起 紅磡海濱南岸 內地生佔租賃逾7成 愛合租3房 今日 紅磡海濱南岸 內地生佔租賃逾7成 愛合租3房 屯門叠茵庭 租予內地生 租金高近1成半 今日 屯門叠茵庭 租予內地生 租金高近1成半 名城 二手市場 物業出租