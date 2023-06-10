白石角嘉熙 錄3宗內地生承租 全數預繳1年租金

【直擊熱門屋苑租務市況】大埔白石角一帶不乏半新盤，且鄰近中文大學，現時已開始有中大內地生覓盤及承租單位，並以嘉熙暫錄3宗內地生租務最多，成交及查詢均集中開放式及1房戶型。

美聯首席助理聯席董事林奕俊表示

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