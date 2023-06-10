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屯門叠茵庭 租予內地生 租金高近1成半

置業家居 2023/06/10

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【直擊熱門屋苑租務市況】屯門叠茵庭鄰近嶺南大學，本月已開始有嶺大內地生承租單位，截至7日所錄的6宗成交之中，嶺大內地生佔4宗。中原資深分區營業經理楊俊偉表示，上述4宗成交之中，3宗均為2房戶型，成交租

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欄名 : 封面故事

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