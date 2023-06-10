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西營盤翰林峰 開放式及1房受歡迎 叫租$1.5萬起

置業家居 2023/06/10

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【直擊熱門屋苑租務市況】西營盤翰林峰因樓齡較新，且比鄰港鐵香港大學站，故吸引不少就讀港大的內地生查詢租務，佔總查詢量2至3成。

美聯業務董事陳國鏗表示，翰林峰本月截至7日暫錄2宗租賃，全為開放式間隔，平

...

欄名 : 封面故事

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