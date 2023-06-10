西營盤翰林峰 開放式及1房受歡迎 叫租$1.5萬起 置業家居 2023/06/10 分享： 分享： 【直擊熱門屋苑租務市況】西營盤翰林峰因樓齡較新，且比鄰港鐵香港大學站，故吸引不少就讀港大的內地生查詢租務，佔總查詢量2至3成。 美聯業務董事陳國鏗表示，翰林峰本月截至7日暫錄2宗租賃，全為開放式間隔，平 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 內地生重臨搶租 帶動租金再展升勢 今日 內地生重臨搶租 帶動租金再展升勢 暑假旺季將至 租市「小陽春」 今日 暑假旺季將至 租市「小陽春」 粉嶺粉嶺名都 方便往返內地 3房月租按年升逾1成 今日 粉嶺粉嶺名都 方便往返內地 3房月租按年升逾1成 大圍名城 現約80伙放租 平均每呎叫租$38 今日 大圍名城 現約80伙放租 平均每呎叫租$38 白石角嘉熙 錄3宗內地生承租 全數預繳1年租金 今日 白石角嘉熙 錄3宗內地生承租 全數預繳1年租金 你可能感興趣 內地生重臨搶租 帶動租金再展升勢 今日 01:00 內地生重臨搶租 帶動租金再展升勢 暑假旺季將至 租市「小陽春」 今日 01:00 暑假旺季將至 租市「小陽春」 粉嶺粉嶺名都 方便往返內地 3房月租按年升逾1成 今日 01:00 粉嶺粉嶺名都 方便往返內地 3房月租按年升逾1成 最新專欄文章 更多 內地生重臨搶租 帶動租金再展升勢 今日 內地生重臨搶租 帶動租金再展升勢 將軍澳東港城 內地生專吼3房 租金按年升4.5% 今日 將軍澳東港城 內地生專吼3房 租金按年升4.5% 紅磡海濱南岸 內地生佔租賃逾7成 愛合租3房 今日 紅磡海濱南岸 內地生佔租賃逾7成 愛合租3房 屯門叠茵庭 租予內地生 租金高近1成半 今日 屯門叠茵庭 租予內地生 租金高近1成半 白石角嘉熙 錄3宗內地生承租 全數預繳1年租金 今日 白石角嘉熙 錄3宗內地生承租 全數預繳1年租金 翰林峰 二手市場 物業出租