將軍澳東港城 內地生專吼3房 租金按年升4.5%

【直擊熱門屋苑租務市況】將軍澳東港城因鄰近港鐵坑口站，備受於科大就讀的內地生追捧，近期屋苑的租盤查詢量較去年同期大增3倍之餘，上月起更已有科大內地生租住。代理指，屋苑目前有約2成多租盤可租予內地生，2

...